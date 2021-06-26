Polis sınava giren adaylar için seferber oldu

Hayalini kurdukları üniversiteyi kazanmak için büyük emek harcayarak hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Elbistan’da 7 binden fazla öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Adayların büyük çoğunluğu, sınavın başlamasından önce okulların çevresini doldurdu. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren sınav merkezlerinde gereken tüm tedbirleri aldı. Adaylar, sınavda ter dökerken aileleri de okul dışında çocuklarının başarısı için dua etti. Bin bir emek vererek sınava hazırlanan bazı öğrenciler, yaşadıkları heyecan sebebiyle kimliklerini evinde unuttu. Kimisi, sınava gireceği okulu şaşırırken bazıları da sınava yetişemedi.

Sınava kimliksiz gelen bazı öğrenciler de polis ekiplerinin desteğiyle evlerinden belgelerini alıp yeniden yetiştirildi. Polis ekipleri, sınav öncesinde kimliğini değiştirmeyi unutan öğrenciler için de sınav merkezleri ile nüfus müdürlüğü arasında mekik dokudu. Okulun adresini şaşıran bir aday da polis ekiplerince Karaelbistan Mahallesi’ndeki sınav merkezine son dakikada yetiştirildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınavın yapıldığı okul çevrelerinde gürültü yapılmasına ve trafik yoğunluğuna da izin vermedi.

Son dakikalarda da olsa sınava yetiştirilen adaylar da kendileri için seferber olan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ettiler.