Polis musluk hırsızının peşinde

Orhangazi Mahallesi’nde bulunan Bahçelievler Cami’in lavabo ve abdesthane bölümündeki tüm musluklar, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Hırsızlık olayı, abdest almaya giden vatandaşların muslukların söküldüğünü fark etmesiyle ortaya çıktı. Cami imam hatibi, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Camiye gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyerek musluk hırsızının kimliğini belirlemek için geniş çaplı araştırma başlattı.