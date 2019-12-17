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Polis memurunun aracına yorgun mermi isabet etti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memurunun, evinin önüne park ettiği otomobiline yorgun mermi isabet etti.

Polis memurunun aracına yorgun mermi isabet etti

Edinilen bilgiye göre olay, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Musa Kitir, mesaisine gitmek üzere park halinde duran aracının yanına geldiğinde, arka camdaki deliği fark etti. Yaptığı kontrolde aracına yorgun mermi isabet ettiğini anlayan Kitir, durumu meslektaşlarına bildirdi. Polis olay yeri inceleme ekipleri, araçta ve çevrede çalışma yaptı.

Camı delip aracın içerisine giren mermi çekirdeğinin balistik incelemesinden yola çıkarak ateşlendiği silahın bulunması için soruşturma başlatıldı.

 


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