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Polis, ‘magandalar’ için özel ekip kurdu

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, havaya rastgele ateş ederek insanların hayatını tehlikeye atan ‘magandalara’ karşı özel ekip kurdu.

Polis, ‘magandalar’ için özel ekip kurdu
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Kahramanmaraş genelinde, havaya rastgele silah sıkan kişilerin yakalanması amacıyla özel ekipler oluşturuluyor. Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya ateş edildiği ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda elektrik mühendisi E. T, evinin balkonundan ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş ederken suçüstü yakalandı. E.T, ruhsatsız silahıyla birlikte polislerce gözaltına alındı.

Oluşturulan özel ekiplerin, meskun mahalde ya da evlerinin balkonundan havaya ateş eden, insan hayatını tehlikeye atan bu tür "magandaları" tek tek yakalayarak adli işlem yapacağı belirtildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin de düğün gibi merasimler başta olmak üzere magandalara göz açtırmayacağı bildirildi.


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Polis‘magandalar’ Için özel Ekip Kurdu
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elbistanlı 4 hafta önce

ŞİKAYET İÇİN POLİSİ ARAYIP SİLAH SESİ DİNLETİYORUM ÇATIYA YORGUN MERMİ DÜŞTÜ DİYORUM ACİL EKİP GÖNDERİYORUM DİYOR EKİP GELİYOR HİÇ BİR İŞLEM YAPMADAN 5 DAKİKA DURUP GERİ GİDİYOR ÇALIŞMA PRENSİBİ BÖYLE

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fatih 4 hafta önce

Başka yolu yok oturmayla olmuyor.

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Hüseyin Sert 4 hafta önce

Bunu şimdiye kadar yapabilmek çok mu zordu acaba ?! İnsanların canı, malı, huzuru yıllardır hiçe sayılırken, defalarca şikayetlerimizi ısrarla bildirdik. Şimdiye kadar ciddi ve yürek soğutucu yaptırımlar göremedik ! İhbarlara ciddi şekilde uyularak, sivil ekiplerce ani baskınlar yapılması kâfidir. Tabii kanunlarımızın da bu tür şımarık ve sorumsuzlar için ağır cezalar öngörmesini diliyoruz. Haydi kolay gelsin. İyi haberler alırız dilerim.

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