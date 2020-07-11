Polis, ‘magandalar’ için özel ekip kurdu

Kahramanmaraş genelinde, havaya rastgele silah sıkan kişilerin yakalanması amacıyla özel ekipler oluşturuluyor. Merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde bir siteden havaya ateş edildiği ihbarını alan özel ekip, harekete geçti. Yapılan çalışma sonucunda elektrik mühendisi E. T, evinin balkonundan ruhsatsız tabancayla havaya rastgele ateş ederken suçüstü yakalandı. E.T, ruhsatsız silahıyla birlikte polislerce gözaltına alındı.

Oluşturulan özel ekiplerin, meskun mahalde ya da evlerinin balkonundan havaya ateş eden, insan hayatını tehlikeye atan bu tür "magandaları" tek tek yakalayarak adli işlem yapacağı belirtildi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekibin de düğün gibi merasimler başta olmak üzere magandalara göz açtırmayacağı bildirildi.