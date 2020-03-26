Polis, koronavirüse karşı broşür dağıtıp ‘evde kal’ çağrısı yaptı

‘Sorumluluklarını unutma Türkiye’ sloganı ile bir broşür hazırlayan Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, koronavirüs salgının önlenmesi için ‘evde kal’ mesajı verdi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde vatandaşlara broşür dağıtarak, koronavirüs risk taramasının sadece Sağlık Bakanlığı’nın Alo 184 hattından aranarak yapıldığının altını çizdi. Polis ekipleri, vatandaşlara "Kendilerini sağlık görevlisi tanıtıp, vatandaşlara korona testi yapıyoruz diyerek dolandırıcılık yapmak isteyen kişilere inanmayın. Hiçbir kamu görevlisi vatandaştan para almaz. Vatandaşlarımızın iyi niyetinden faydalanan bu kişiler, hırsızlık gibi suçları gerçekleştirebilir” uyarısında bulundu. TDP ekipleri, bu tür durumlarla karşılaşmaları halinde kolluk birimlerine bilgi aktarmalarını istedi.

Koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken 14 kuralla ilgili de hatırlatmalarda bulunan TDP görevlileri, sosyal izolasyonun önemine vurgu yaptı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, ‘evde kal’ çağrısı için de Türk milletinin en önemli hasletlerinden olan yardımseverlik, paylaşma ve vatanına olan bağlığı gibi değerlerden yola çıktı. Vatandaşlara dağıtılan broşürlerde, ‘Doğru zamanda doğru yerde olalım’ ifadesi ile de koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi gerektiği vurgulandı.

Broşürde şu ifadelere yer verildi:

“Sen, yokluklar içindeyken bile hastalara ilaç olansın. Sen, evinden uzakta olanlara kanat gerensin. Sen, yediği her lokmayı olmayanlara da dileyip yutkunansın. Evsiz kalana çatı, umudu tükenene umutsun. Sen, Çanakkale’de baş eğmedin; Sakarya’da coştun aktın. 80 milyon Mehmet oldun, bir damlada sel oldun. Sevindiğimizde coşkularımızı paylaştık, üzüldüğümüzde birbirimize sarıldık. Vatanın bekası söz konusu olduğunda hiç düşünmeden meydanlarda tek yumruk olduk. Söz konusu vatan, söz konusu insanlık olduğunda bir an bile düşünmeden ‘doğru zamanda doğru yerde olan bir millet olarak’ insanlığın başına bela olan virüs karşısında da doğru zamanda doğru yerde olalım. Bu sebeple, evde kal Türkiye.”