banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Polis, kadınlara KADES’i anlatıp karanfil dağıttı

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği’nce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde organize edilen etkinlikte, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilerin yer aldığı broşürlerle karanfil dağıtıldı.

Polis, kadınlara KADES’i anlatıp karanfil dağıttı
banner167

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Uzun Çarşı girişine stant kurdu.

Stantta, Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak ve personeller tarafından kadınlara, şiddet olaylarının mağduru kadınların acil durumlarda kullanabileceği Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında tanıtıcı bilgilerin yer aldığı broşürler ve karanfil dağıtıldı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların şiddetle mücadelede daha bilinçli hale gelebilmesi amacıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Polisin, kadınların her zaman yanında olduğunu ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de Kadın Acil Destek Uygulaması’nı (KADES) hayata geçirildiğini anlatan Kıvrak, “KADES sayesinde şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonlarını kullanarak tek tuşla ihbar oluşturabilmekte ve devamında da en hızlı şekilde kolluk kuvvetlerinden destek alabilmektedir. Bugün Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kadınlar için bu anlamlı günde hem KADES hakkında bilgi vermek hem de Dünya Kadınlar Günü’nü kutlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik” dedi.

Standa davet edilen vatandaşlar da polis ekiplerine, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler.






Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kadınlara KADES’i Anlatıp Karanfil DağıttıPolis