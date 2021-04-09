Polis Haftası kutlanıyor

Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkenin her bir noktasında huzur ve düzeni korumak için gece gündüz fedakârca görev yaparak; halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai kavramı olmadan büyük bir özveri sergileyen Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü kapsamında Elbistan’da programlanan etkinlikler sürüyor.

Polis Haftası kutlamaları kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, birim amirleri ve personelleri ile birlikte Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’e çiçek takdim edildi.

Burada bir değerlendirme yapan Kaymakam Demir, başta Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü olmak üzere tüm Polis Teşkilatı’nın Polis Haftası’nı ve 10 Nisan Polis Günü’nü tebrik etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın, köklü geçmişiyle vatanımız ve milletimizi korumak amacıyla fedakarca görev yaptığını vurgulayan Kaymakam Demir, Elbistan özelindeki başarılı çalışmalarından dolayı da tüm İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerine teşekkür etti.

Kaymakam Demir, şöyle konuştu:

“Emniyet Teşkilatımız, gerçekten canı pahasına, vatan ve millet aşkıyla görevini en üst düzey disiplinle ve özveriyle yerine getiriyor. Elbistan’da da emniyet teşkilatımızdan değerli hemşerilerimizin memnuniyetini de ifade etmek istiyorum. Bu vesile ile aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kahraman gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. İlçemizin ve ülkemizin güvenliği ile asayişi için görevi başında bulunan tüm polislerimize ve ailelerine de sağlık, mutluluk ve esenlik diliyorum.”

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak da, “Sayın Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıldır Türk milletine ve vatandaşlarımıza can ve mal güvenliği açısından hizmet sunmaktadır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın sevgi, güven ve desteğini alarak; insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, aynı inanç ve özveriyle görevlerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, etkinlikler kapsamında daha sonra Hocazade ve Gariplik Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte şehit kabirlerini ziyaret etti. Burada, tüm şehitlerimiz için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim okundu. Şehit kabirlerine karanfil bırakan Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Bu vatan sizlere minnettar. Ruhunuz şad olsun” diyerek şehitlerimizi yâd etti.

Etkinliklerin son kısmında Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Elbistan Şubesi’nce açılan Şehit Emanetleri Müzesi ziyaret edildi. Elbistanlı 44 şehidin ve gazilerin özel eşyalarının sergilendiği Şehit Emanetleri Müzesi’nde de şehitlerimiz için dualar okundu.