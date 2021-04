Polis Haftası kutlamaları başladı

Türk Polis Teşkilatı, kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkenin her bir noktasında huzur ve düzeni korumak için gece gündüz fedakârca görev yaparak; halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için mesai kavramı olmadan büyük bir özveri sergiliyor. Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluş günü kapsamında her yıl 6-12 Nisan Polis Haftası ve 10 Nisan Polis Günü olarak kutlanıyor.

Polis Haftası’nın Elbistan’daki kutlamaları başladı. Kutlamalar kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli birim amirleri, Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak’ı ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

Tüm personellerinin Polis Haftası’nı tebrik eden Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Türk Polis Teşkilatımız, 176 yıldır gösterdiği kahramanlıklar, fedakarlıklar ve başarılarıyla milletimizin sevgi ve güvenini kazanmanın onur ve gururunu yaşamaktadır” dedi.

Emniyet Teşkilatı’nın, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne sonsuza kadar sahip çıkacağını dile getiren Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak, “Kurulduğu 1845 yılından itibaren sürekli değişen ve gelişen dünya koşullarına uygun olarak, hızlı bir şekilde kendini yenileyen ve geliştiren teşkilatımız, güven ve huzurun teminatı olmuştur. Teşkilatımızın her bir personeli, güçlü, cesur ve kararlılıkla görevini en iyi şekilde yerine getirmenin gayreti içerisindedir. Gücünü halktan alan Polis Teşkilatımız, bu kutsal mesleği, kanun ve kurallar çerçevesinde vatandaş odaklı olarak sürdürmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da halkın sevgi, güven ve desteğini alarak; insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne inanan, aynı inanç ve özveriyle görevlerimizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle teşkilatımızın 176.kuruluş yılında kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Tüm meslektaşlarıma görevlerinde başarı, sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası kapsamında ziyaretçi akınına uğruyor. Siyasetçiler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve toplumun birçok kesimi, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek Türk Polis Teşkilatı’nın bu anlamlı haftasını kutluyor.

AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş ve yönetimi ile İğdeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetimi de Elbistan İlçe Emniyet Müdürü İhsan Kıvrak nezdinde tüm polislerin Polis Haftası’nı tebrik etti.