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Polis Haftası için sade tören

Türk Polis Teşkilatının 175.kuruluş yıldönümü tüm Türkiye'de olduğu gibi Elbistan’da da sade bir törenle kutlandı.

Polis Haftası için sade tören
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Türk Polis Teşkilatı’nın 175.kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası etkinlileri, bu yıl koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minimum seviyede tutuldu. Her yıl 6-10 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen kutlamaların 175.yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda sade bir tören düzenlendi. Elbistan İlçe Emniyet Müdürü Hakan Aşık’ın, Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nı okunmasıyla son buldu.






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