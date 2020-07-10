Yetkililer, apartman ve evlerden hırsızlık yapmak için ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, apartman ya da binalarda şüpheli şahısların görülmesi halinde 155 Polis İmdat hattının aranmasını istedi.
Polis, gezici hırsızlık şebekesinin peşinde
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe dışından Elbistan’a geldikleri belirlenen ‘gezici hırsızları’ yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.
10 Temmuz 2020 Cuma 17:16
Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen evden hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızlık teşebbüslerinin yaşandığı iddia edilen binalar ve apartmanlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 3 kadının yüzlerini kapatarak girdikleri apartmanlardaki dairelerde hırsızlık teşebbüsünde bulundukları, daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıktıkları tespit edildi. Yüzlerini tıbbi maske ile kapatmaya çalışan şebeke üyelerinden birinin ise, maskesiz olduğu ve saçları ile yüzünü gizlemeye çalıştığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:PolisGezici Hırsızlık şebekesinin Peşinde
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Bizim hırsızlarımız bize yetiyor kardeşim. Gidin kendi memleketinizde hırsızlık yapın.