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Polis, gezici hırsızlık şebekesinin peşinde

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe dışından Elbistan’a geldikleri belirlenen ‘gezici hırsızları’ yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Polis, gezici hırsızlık şebekesinin peşinde
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  Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen evden hırsızlık şikayetleri üzerine harekete geçti. Polis ekipleri, hırsızlık teşebbüslerinin yaşandığı iddia edilen binalar ve apartmanlardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde 3 kadının yüzlerini kapatarak girdikleri apartmanlardaki dairelerde hırsızlık teşebbüsünde bulundukları, daha sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıktıkları tespit edildi. Yüzlerini tıbbi maske ile kapatmaya çalışan şebeke üyelerinden birinin ise, maskesiz olduğu ve saçları ile yüzünü gizlemeye çalıştığı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Yetkililer, apartman ve evlerden hırsızlık yapmak için ilçe dışından geldikleri belirlenen şahıslara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Yetkililer, apartman ya da binalarda şüpheli şahısların görülmesi halinde 155 Polis İmdat hattının aranmasını istedi.


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PolisGezici Hırsızlık şebekesinin Peşinde
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Tarumar Kırbaç 4 hafta önce

Bizim hırsızlarımız bize yetiyor kardeşim. Gidin kendi memleketinizde hırsızlık yapın.

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