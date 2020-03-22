Polis ekipleri, yasağa uymayan yaşlıları uyarıp evlerine gönderdi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Polis ekipleri, evden çıkamama kuralına uyan 65 yaş üstü vatandaşlardan155 Polis İmdat hattına gelen çağrılara da anında cevap vererek isteklerini yerine getirdi.

Dünyada ve ülke genelinde etkisi artan korona virüs nedeniyle yetkililer tarafından alınan önlemler gün geçtikçe daha da sıkılaştırılıyor. Son olarak İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü ve özellikle kronik rahatsızlığı olan hastaların gece 24.00’dan itibaren dışarıya çıkmaları yasaklandı. Yasağın ardından Elbistan’da yasağa uymayıp sokağa çıkan bazı 65 yaş üstü yaşlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyarılarak evlerine dönmeleri sağlandı. Polis ekipleri, şehir merkezi ve parklarda gerek yaya olarak gerekse de araçlarla sürekli denetimlerde bulundu. Polis araçlarından, “Değerli hemşerilerimiz, evlerinizde kalmanız, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen sokağa çıkmayalım” anonsu yapıldı.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda sokağa çıkma yasağı kapsamındaki yaşlıların talepleri de polis ekiplerince yerine getirildi. 155 Polis İmdat Hattını arayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların temel ihtiyaçları polis ekiplerince karşılandı.











