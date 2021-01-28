banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner162

Polis ekipleri, dilenen çocuklar için harekete geçti

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dilencilik yapan ve cam silme ya da mendil satma bahanesiyle trafik ışıklarını mesken tutan çocuklara yönelik olarak çalışma başlattı.

Polis ekipleri, dilenen çocuklar için harekete geçti

Elbistan’da, ana market önleri ya da trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, kimi zaman dilenerek kimi zaman da mendil satma ya da cam silme bahanesiyle hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu şekilde duygu sömürüsü yapanlara yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde dilencilik yaptıkları belirlenen 7 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edildi. Dilencilere, Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu yöndeki çalışmalarının titizlikle devam edeceği belirtildi.

 


Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Dilenen çocuklar Için Harekete GeçtiPolis Ekipleri