Polis ekipleri, dilenen çocuklar için harekete geçti

Elbistan’da, ana market önleri ya da trafik ışıklarını mesken tutan çocuklar, kimi zaman dilenerek kimi zaman da mendil satma ya da cam silme bahanesiyle hem kendi hayatlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye sokuyor. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu şekilde duygu sömürüsü yapanlara yönelik olarak kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışma sonucunda Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde dilencilik yaptıkları belirlenen 7 çocuk, emniyetteki işlemlerinin ardından Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne teslim edildi. Dilencilere, Kabahatler Kanunu’na göre para cezası uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün bu yöndeki çalışmalarının titizlikle devam edeceği belirtildi.