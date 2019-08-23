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Polis çakarı kullanan sürücüye 2 bin 4 lira ceza

Elbistan’da mevzuata aykırı şekilde ‘çakar’ olarak adlandırılan ışık donanımı takılan aracın sürücüsüne ve sahibine 2 bin 4 lira idari para cezası yazıldı..

Polis çakarı kullanan sürücüye 2 bin 4 lira ceza
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Elbistan’da trafik ekiplerinin dikkatini çeken otomobilde 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulununca, ekipler sürücü ve araç sahibine para cezası kesti. Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Caddesi’nde bir otomobilde yasak olmasına rağmen polis çakarı bulunduğunu fark etti. Ekipler, aracı cadde üzerinde durdurdu. Yapılan denetimde aracına yasadışı çakar lamba takan araç sahibi ve sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 2'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Araçta bulunan çakar ise ekipler tarafından söktürüldü.

 

 


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Ahmet 19 saat önce

Kendini ne zsnnediyor

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Vatandas 5 saat önce

Az yazılmış 10 bin olmasi lazim halkin hakkini yiyen zengin biri herhal yazanin eline saglik

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