Polis çakarı kullanan sürücüye 2 bin 4 lira ceza

Elbistan’da trafik ekiplerinin dikkatini çeken otomobilde 'çakar' diye adlandırılan ışık donanımı bulununca, ekipler sürücü ve araç sahibine para cezası kesti. Edinilen bilgiye göre, Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Pınarbaşı Caddesi’nde bir otomobilde yasak olmasına rağmen polis çakarı bulunduğunu fark etti. Ekipler, aracı cadde üzerinde durdurdu. Yapılan denetimde aracına yasadışı çakar lamba takan araç sahibi ve sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince bin 2'şer lira olmak üzere toplam 2 bin 4 lira para cezası kesildi.

Araçta bulunan çakar ise ekipler tarafından söktürüldü.