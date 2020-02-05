Polis, ara tatil sonrası okulların güvenliği için sahaya indi

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü, ikinci dönemin başlamasıyla birlikte 15 günlük tatilin ardından sıralarına geri dönen öğrencilerin okul yolunda güvenliğini en üst seviyede sağlamak için çalışmalarına başladı. ‘Güvenli Okul’ projesi çerçevesinde Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği koordinesinde diğer birimlerdeki yaklaşık 50 personelden oluşan 10 ayrı ekip, belirlenen okullarda denetimlerde bulundu. 4 farklı zaman diliminde gerçekleştirilen eşzamanlı uygulamada okul çevreleri, internet cafeler ve oyun salonları ile park ve bahçeler kontrol edildi. Ayrıca, öğrenci servisleri ve okul çevresindeki araçlarda da titiz denetimler yapıldı.

Sivil ve resmi ekipler, öğrencilerin okula başlama saatleri ile uygulamaya start verdi. Ekipler, sorumlu oldukları okulların çevresindeki şahısları tek tek kontrol etti. Polis ekipleri, okul çevresinde bekleyen araçlarda da arama yaparak trafik kuralları yönünden de denetledi. Çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uygulamanın ikinci ayağında park ve bahçeler ile internet cafeler ve oyun salonları denetlendi. Denetimler kapsamında 10 internet cafe, 6 cafe, 11 park ve bahçe, 40 okul servisi ile 28 araç kontrol edildi. 248 şahıs, Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. Okul çevresindeki güvenliği ve huzuru bozmak amacıyla ilgisiz olarak bekleyen ve öğrencilere rahatsızlık verdikleri değerlendirilen şahıslara da gerekli uyarılar yapıldı. Uygulamanın gece bölümünde de umuma açık yerler denetimden geçirildi.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün, öğrencilerin korunmasına yönelik olarak başlattığı Güvenli Okul projesi kapsamındaki uygulamalarını eğitim öğretim dönemi boyunca sürdüreceği belirtildi.















