Polis, 80 bin liralık kaçak cep telefonu ekranına el koydu Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdurdukları panelvanda yaptıkları aramada piyasa değeri yaklaşık 80 bin TL olan kaçak cep telefonu ekranı ele geçirdi.

14 Haziran 2019 Cuma 18:11