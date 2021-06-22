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PÖH tim amiri kansere yenildi

Uzun yıllar boyunca Elbistan ve Ekinözü’nde tim amiri olarak görev yapan Özel Harekat Polisi (PÖH) Talak Şaksu, yakalandığı kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

PÖH tim amiri kansere yenildi
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27.Dönem Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Talat Şaksu, bir süre önce kansere yakalandı. Yaklaşık 2 aydır Malatya İnönü Üniversitesi’nde tedavi gören Şaksu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bingöl, Kahramanmaraş, Malatya Özel Harekat Şubelerinde görev yapan Şaksu’nun cenazesi, doğum yeri Elazığ’ın Sivrice ilçesinde defnedildi.

Şaksu, uzun yıllar boyunca Elbistan ve Ekinözü’ndeki PÖH biriminin tim amiri olarak görev yapmıştı.

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PÖH Tim Amiri Kansere Yenildi