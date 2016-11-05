Platform, Akbayır Santraline tepki için 6 bin imza topladı

Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu üyeleri, ilçeye bağlı Akbayır Mahallesi’nde Diler Enerji tarafından kurulması planlanan ve Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci devam eden Akbayır Termik Santraline karşı çıkmak amacıyla vatandaşlardan topladığı 6 bin imzayı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırılmak üzere Elbistan Kaymakamlığına teslim etti.

Akbayır Mahallesi’nde termik santrali kurabilmek için 2007 yılında kömür rezervini belirlemek amacıyla sondaj çalışmaları yapan Diler Enerji, bölgede termik santral kurmaya yeterli 200 milyon ton linyit kömürü tespit ederken, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecini de o tarihte başlatmıştı.

Akbayır Mahallesi’nde 30 ile 70 metre arasında yaklaşık 200 milyon ton kömür rezervi bulunduğunu tespit eden Diler Enerji, Şubat 2013’te ÇED süreci kapsamında halkın katılımı toplantısı yaparken, o tarihte düzenlenen ÇED raporu ve süreç, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) santral sahasının bazı bölümlerinin Kavaktepe Barajı Sulama Sahası içerisinde kaldığı yönünde görüş bildirmesi üzerine iptal edilmişti. Aradan geçen sürenin ardından Danıştay’da dava açan ve davayı kazanan Diler Enerji, 2016 yılı başında ÇED sürecini yeniden başlattı.

Akbayır’da kurulacak termik santralin bölgeye büyük zararlar getireceğini savunan Elbistan Hayatı ve Doğayı Koruma Platformu, santralin yapılmaması için başlattığı imza kampanyasını bir müddet sürdürürken, kampanyaya 6 bin kişi imza attı.

Elbistan halkının Akbayır’da santral istemediğini ifade eden platform üyeleri, topladıkları 6 bin imza ve gerekli dilekçeleri içeren dosyayı, ÇED sürecinin muhatabı olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ulaştırması amacıyla Elbistan Kaymakamlığı’na teslim ettiler.

Platform üyeleri yaptıkları açıklamada, şu cümlelere yer verdiler:

“İlimiz, Elbistan ilçesi sınırlan içinde, Diler Elektrik Üretim AŞ tarafından kurulması planlanan termik santrali ile ilgili olarak, 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED raporunun, 11. maddesi gereği halkın görüşüne sunulduğu ve bununla ilgili resmi yazıların ilgili muhtarlıklar, belediye ve kaymakamlığa gönderilerek konunun halkın görüşüne sunulduğu bilinmektedir.

Bunun üzerine Elbistan ilçesinde faaliyet gösteren Hayatı ve Doğayı Koruma platformu olarak, kurulacak olan santralin, hava, su ve toprağımıza ciddi zararları olacağı, bundan sosyal ve ekonomik yaşamların çok kötü etkileneceği, tarım alanlarının yok edileceği ve çevrenin yaşanamayacak kadar zarar göreceği yönünde, halkımızın genelinin çok ciddi endişe ve çekincelerinin olduğu görülmüştür. Elbistan'a yapılan diğer santrallerin, o çevre ahalisinin sosyal ve ekonomik yaşamını nasıl alt üst ettiği, özellikle hava kirliliğine bağlı kanser vakaları ile o insanların nasıl mağdur oldukları hepimizin malumudur.

Ayrıca Til Havzasında kurulacak santralin kömür ihtiyacı için açılacak kömür işletmesi neticesi, bu bölgeden beslenen Ceyhan nehrinin Pınarbaşı Kaynağının kuruyacağı; ya da debisinin çok ciddi olarak azalacağı yönünde bilimsel tespitler bulunmaktadır. Hatta bu durmadan dolayı DSİ Genel Müdürlüğü bu ÇED raporuna olumsuz görüş bildirmiş ancak, şirket yanıltıcı bilgiler sunarak DSİ kararının iptalini sağlamıştır.