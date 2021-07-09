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Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Erhan Güneri hasta kabulüne başladı
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Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Erhan Güneri hasta kabulüne başladı

Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) kapsamında Elbistan Devlet Hastanesi’ne atanan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erhan Güneri hasta kabulüne başlamıştır. 

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Erhan Güneri hasta kabulüne başladı
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Hastanede yapılacak olan plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi ameliyatları hakkında bilgi veren Op. Dr. Erhan Güneri,  “Bundan böyle Elbistan Devlet Hastanesi'nde her türlü plastik ve estetik Cerrahi ameliyatları burun estetiği, meme estetiği, kulak estetiği, abdominoplasti, liposuction yağ enjeksiyonu, kol ve uyluk germe, bişektomi, lip lifting, kaza sonrası gelişen izler, el, ayak ve yüzde doğuştan gelen bozukluklar, yanık tedavileri, botox uygulamaları, el cerrahisi, maksillofasiyel cerrahi uygulamaları, yara bakımı ve yara kapatılması ameliyatları, diabetik ayak yarası bakımı ve ameliyatları yapılacaktır" dedi.

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Plastik Ve Estetik Cerrahi Uzmanı Erhan Güneri Hasta Kabulüne Başladı