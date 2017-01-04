PKK/KCK’dan gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, PKK/KCK terör örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 kişiden 11’i adliyeye sevk edilirken, şehir dışında gözaltına alınan 1 kişi ise SEGBİS sistemi ile Aydın’ın Didim ilçesinden dahil edilecek.

Yapılan soruşturma kapsamında 11 kişi Elbistan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği’ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra, Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. 13 kişi hakkında verilen arama, el koyma ve gözaltı kararının ardından 11 kişi gözaltına alınırken, soruşturma kapsamındaki 1 kişinin cezaevinde olduğu, 1 kişinin ise Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alındığı belirtildi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında verilen talimatın ardından, terörle mücadele polisleri, haklarında arama, el koyma ve gözaltı kararı verilen 13 kişiden 11’ini gözaltına aldı. 1 kişi Aydın’ın Didim ilçesinde gözaltına alınırken, 1 kişinin ise cezaevinde olduğu belirlendi.

Elbistan Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevk edildiler.