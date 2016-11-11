PKK/KCK operasyonunda 18 şüpheliden 7’si tutuklandı

Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP ile DBP eş başkanlarının da bulunduğu 18 kişiden 7’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 11 kişi de adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik olarak Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde belirlenen 18 adreste gözaltına kişiler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Elbistan Adliyesi’ne çıkarıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen ve aralarında HDP Eş başkanı H.Y. ile DBP Eş başkanı H.H'nin de bulunduğu 18 kişiden 7’si tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 11 kişi ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Şahısların, örgüte özellikle genç sempatizan kazandırmak, maddi destek sağlamak amacıyla yardım toplamak, ve örgüt tarafından özel kabul edilen günlerde yapılan eylemlere katılım gerçekleştirmek için faaliyette bulunduğu belirtildi.