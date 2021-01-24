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Pitbullun öldürmeye çalıştığı kediye itfaiye erinden şefkat eli

Elbistan’da pitbull cinsi başıboş bir köpeğin saldırısına uğrayan kedi, itfaiye erinin müdahalesi sonucunda parçalanmaktan son anda kurtarıldı.

Pitbullun öldürmeye çalıştığı kediye itfaiye erinden şefkat eli

Elbistan İtfaiye Amirliği’nde görevli Mehmet Genç, sokakta bir kedinin pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradığını fark etti. Aracını durdurarak köpeğe müdahale eden Genç, kediyi parçalanmaktan son anda kurtardı. Başıboş köpeği olay yerinden uzaklaştıran Genç, kanlar içerisinde kalan kediyi, tedavisini yaptırmak üzere veterinere götürdü. Veteriner tarafından yaralarına pansuman yapılan kedi, itfaiye ekipleri tarafından sahiplenilerek koruma altına alındı.

Kediyi kurtaran itfaiye eri Mehmet Genç, “Köpeğin kediyi parçalamak üzere olduğunu görünce üzerime düşeni yaptım. Sonuçta o da bir can taşıyor. Köpekten kurtardıktan sonra da tedavisini yaptırdık. Amirliğimizin maskotu olarak bakacağız kediye” dedi.


 


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