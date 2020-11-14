Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Şubesi’nden Mahzuni Şerif teşekkürü

Halkın gönlünde taht kuran Aşık Mahzuni Şerif’in, türküleri ve deyişleri ile son dönemin en önemli halk ozanlarından bir olduğunu belirten Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Demircilik Cemevi Başkanı Etem Durak ve yönetim kurulu üyeleri, şunları söylediler:

“Son dönemlerde Kahramanmaraş’ta bizleri umutlandıran doğru ama geç kalınmış gelişmeler olmuştur. Öncelikle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine yöremizde yetişmiş dünya mal olmuş Aşık Mahzuni Şerif’i unutmadığı, sahip çıktığı ve adına yarışma düzenlediği için teşekkür ediyoruz. Bektaş-i Alevi edebiyatının Cumhuriyet dönemindeki en büyük adı Aşık Mahzuni Şerif'tir. Milletin dertlerini sorunlarını ağıtlarını ve değerlerini saza, söze dökmüştür. Elbistan’ımızı türküleriyle tüm dünyaya tanıtmaya aracı olmuştur. Mahzuni, yaşadığı dönem itibariyle toplumsal depremlerle yoğrulmuştur. Bu bakımdan şiirleri amaca daha yakındır. Ona son yüzyılın Pir Sultan Abdal'ı diyebiliriz. Sevginin, direnmenin ozanıdır. Sözü ve sesiyle bir Anadolu buluşmasıdır, tüm insanlığın! Cumhuriyet'in değerlerini, aydınlanma devrimini sindirmiştir. Bunların gelişmesi, yayılması, toplumsallaşması için sazı sözüyle katkı sunmuştur. Kaynaştırıcı, özümleyici, yorumlayıcı, birleştirici bir dünya görüşüyle türküleri ve şiirleriyle nesilden nesle devam edecektir türküleri. Mahzuni'nin deyişleri kltürdür şiirdir, türküdür, ağıttır, destandır. Kutup yıldızıdır. Bu bakımdan olmalı ki, herkes tarafından sevilir. Dinlenir, okunur, alkışlanır. Türküyü seven her insan, Mahzuni'den zevk alır. Yerine göre Ceyhan, yerine göre Kızılırmak, yerine göre Ağrı Dağı'dır. Erciyes’tir. Nurhak Dağı’dır. Mahzuni'nin şiirlerinde Anadolu ırmakları, dağları, ovarları, yaylaları, dereleri, tepeleri, insani bir öz kazanır. Bunları görerek yakın zamanda Elbistan Belediyesinin Mahzuni’nin ölüm yıldönümünde anma programı yapması, Edebiyat Yolundaki bir tünelin adına Aşık Mahzuni Şerif’in adının verilmesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin bu sene birincisini düzenlediği Aşık Mahzuni Şerif besteleri Ses Yarışmasında vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Yarışmada Elbistan’ımızı Temsil eden ozanımız Aşık Tekin Polat’ı destekliyor ve başarılar diliyoruz.”