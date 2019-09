Pir Sultan Abdal Derneği, 12 gün boyunca lokma ikram edecek

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Demircilik Şubesi’nde yönetim değişikliğine gidildi. Onursal başkan Hacı Temur’un sağlık nedenleriyle başkanlıktan ayrılmasından dolayı yönetim değişikliğine gidildi. Yeni görev dağılımına göre, başkanlığa Etem Durak, başkan yardımcılığına Kamil Koç, muhasebeciliğe Dinçer Kaya, yönetim kurulu üyeliklerine Behzat Doğan, İsmet Kaya, Hacı Koca, Kudret Bağ ve Yahya Tepe getirildi.

Dernek faaliyetlerine muharrem ayı kapsamında vatandaşların desteği ile 12 gün boyunca lokma vererek devam edeceklerini belirten Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Cemevi Demircilik Şubesi Başkanı Etem Durak, “Kerbela’da Hz. Hüseyin ile birlikte susuz bırakılarak katledilen 72 kişi için tutulan 12 İmam orucu için 12 gün boyunca lokma dağıtılacak” dedi.

Durak, şunları söyledi:

“Biz Alevilerin matem ayı olarak bilinen Muharrem ayı bütün Aleviler için yas ayıdır. Kurban Bayramı’ndan 20 gün sonra başlayan Muharrem ayı, Kerbela’da Yezit tarafından öldürülen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır. 31 Ağustos- 11 Eylül arasında on iki imam orucu tutulacak. 12 Eylül’de ise on iki imamların ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure pişirilerek canlarla pay edilecektir. Alevilerde sahur olmadığı gibi oruç açarken belirlenmiş bir saat de yoktur. Ne yenirse gece yarısından önce yenir. Güneş batınca oruçlarını açarlar. Görkemli sofralar kurulmaz, lüksten uzak durulur. 12 gün boyunca düğün, nişan, sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez. Kerbela Şehitleri’nin çektikleri susuzluğu hissetmek için saf su içilmez ancak vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay, kahve, meşrubat, meyve suyu, ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır. Oruç tutan vesile olan bu yola bağlı cümle canların lokmaları hak katında kabul olsun.”