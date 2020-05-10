Pınarbaşı’nda yeniden doğuş: 500 bin metrekarelik dev proje

Devasa projenin Elbistan için bir doğuşu simgelediğini belirten Başkan Gürbüz, “3 adet ada oluşturacağımız Pınarbaşı’nı Türkiye’nin en büyük lavanta vadisi ile bütünleştirdiğimizde eşsiz bir havzaya kavuşacağız” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Ceyhan Nehri’nin kaynak noktası olan Pınarbaşı’nı baştan sona yenileyecek dev rekreasyon projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pınarbaşı’nı yeni bir yaşam alanı haline dönüştürürken bölgesel ve ulusal turizm destinasyonun bir parçası haline getireceklerini vurgulayan Başkan Gürbüz, projenin insanların su ile iç içe bir hayata kavuşacaklarına dikkati çekti.

500 bin metrekarelik peyzaj alanı öngören projenin detayları hakkında da ipuçları veren Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, göl alanında cam yüzeyler oluşturulacağını ve Taşburun Mahallesi’nden Kaynarca’daki göle kadar da telesiyejle seyir imkanı getirileceğini anlattı.

Ceyhan Nehri’nin, Elbistan’dan doğduktan sonra döküldüğü Akdeniz’e kadar geçtiği topraklara hayat verdiğini vurgulayan Başkan Gürbüz, “Hayat, buradan doğuyor. Elbistan’ın bu anlamdaki hayatını daha sağlıklı, korunabilir ve yaşanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

Pınarbaşı’nda 3 yeni ada oluşacak

Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Pınarbaşı’nı tamamen rekreasyon alanı yapacak yeni bir proje hazırladık. Toplamda 500 bin metrekarelik bir rekreasyon alanından bahsediyoruz. Pınarbaşı’nda daha önceden üzerine taş ve beton dökülen tüm alan boşaltılacak. Böylece göl alanını ciddi oranda artırmış olacağız. Buradaki su kaynaklarının açığa çıkmasıyla beraber inşallah Pınarbaşı’ndaki su seviyesinin arttığını göreceğiz. Doğayı korumak adına çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Bir doğuşu, doğumun simgelenmesini, yenilenmenin simgelenmesini düşündüğümüz bir çalışma yapacağız Çünkü buradan Akdeniz’e döküldüğü noktaya kadar hayat dağıtan Ceyhan Nehri doğuyor. Aslında su hayattır. Hayat, buradan doğuyor. Elbistan’ın bu anlamdaki hayatını daha sağlıklı, korunabilir ve yaşanılabilir bir hale getirmeyi amaçlıyoruz.”

Araç trafiğine kapatılacak, su üzerine cam yüzeyler yapılacak

Pınarbaşı’nda araç trafiği ve mangal yakmayla ilgili de önemli değişikliklere imza atacaklarını bildiren Başkan Gürbüz, “Bu bölgenin içinde araç trafiğini yasaklayacağız. İnsanlar, yaya girecekler ve sadece çimin üzerinde oturmalarıyla ilgili alanlar düzenleyeceğiz. Mangal yapılan alanları, su merkezinden uzak noktalara taşıyacağız. Pınarbaşı’nın içerisindeki taşıt yolları ve otoparkı daha yukarı bölümlere alacağız. Artık insanlar buraya daha güvenilir bir şekilde girip çıkacak. Burada artık nitelikli çiçek bahçeleri oluşturacağız. Ceyhan Nehri ve özellikle de Pınarbaşı’nda yaşam konforunun daha da artırmayı istiyoruz. Göl alanı üzerinde cam yüzeyler oluşturacağız. Cam yüzeylerin üzerinde insanlar oturabilecekler. Kameriyelerin bir kısmını suyun üzerine alacağız. İnsanlarımızın Ceyhan’ı ve Pınarbaşı’nı yaşamasını istiyoruz. Uzaktan izlemesini değil de suya dokunmalarını istiyoruz. Su ile bütünleşik bir doğal yaşamı hissederek yaşamalarını temin etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taşburun’dan Kaynarca’ya kadar telesiyejle seyir imkanı

Pınarbaşı’nın Milli Park ilan edilmesi için başlatılan girişimlerin sürdüğüne işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Burayı bir Milli Park ilan etmek istiyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bu konudaki yazışmalar yapıldı. Bakanlığımızın da bu konuda çalışması var. Yaklaşık 85 hektarlık bir alanda lavanta vadisi çalışması var. Bu bölgedeki yolu kaldırdıktan sonra Taşburun Mahallesi’nden gelen Çubuk Vadisi’ni de Pınarbaşı’na bağlayacağız. Burada lavanta vadisi ile birlikte bu bölgeyi yeniden yorumlayacağız. Taşburun’dan gelen telesiyejlerle lavanta vadisinin üzerinden geçerek Pınarbaşı’na ve ardından da Kaynarca’daki durağa ineceksiniz. Yaklaşık 100 hektarlık bir alanı seyir imkanı veriyor.

Pınarbaşı ile Kaynarca birleşecek

Sadece Elbistan’ın kullandığı bir alan değil de hem bölgesel hem de ulusal bir destinasyon oluşturmak istiyoruz. Elbistan’da turizm potansiyeline ciddi ivme kazandıracağını düşünüyoruz. Lavanta vadimiz, Türkiye’deki en büyük lavanta vadisi olacak. Pınarbaşı ile Kaynarca’nın birleşmesi ile de ülkemizdeki birçok gölden daha büyük bir su havzasına kavuşmuş olacağız. Çok değerli ve anlamlı bir lokasyon elde etmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Başkan Gürbüz, açıklamasını projenin tüm aşamalarında desteğini esirgemeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür ederek bitirdi.













