Pınarbaşı’nda su seviyesi yükseliyor

Ceyhan Nehri’nin doğduğu nokta olan Pınarbaşı kaynağındaki su seviyesinin tehlikeli derecede düşmesinin ardından yapılan girişimler ve görüşmeler meyvesini verdi. Kaynaktan, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine soğutma ve katma suyu alımına son verilirken, göletteki su seviyesi kısa sürede 30 santime yakın yükseldi.

Son yılların en kurak mevsiminin yaşandığı 2016 yılında suları tehlikeli derecede düşen Ceyhan Nehri, santraller tarafından alınan suyun da etkisi ile can çekişmeye başlarken, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un olaya el koyarak konunun muhatapları ile yaptığı toplantıdan sonra bazı kararlar alınarak, yürürlüğe konmuştu.

2017 yılında santrallerin Ceyhan Nehri’nin kaynağı olan Pınarbaşı’ndan su almayacağının duyurulmasının ardından kısa bir süre geçerken, 3-4 günlük süre zarfında göletteki su seviyesinde gözle görülür artış oldu. Su seviyesi hızlı bir şekilde yükselirken, artış miktarı göl alanında yaklaşık 30 santimetreyi buldu. Pınarbaşı kaynağının eski canlılığına kavuşması için su seviyesinin yaklaşık 60 santim daha yükselmesi gerekiyor.

Pınarbaşı kaynağının en üst noktasında bulunan tahta köprünün altındaki su yaklaşık 6 ay önce çekilirken, su alımının durdurulmasının ardından köprü altına yeniden su dolmaya başladı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, DSİ ve termik santral müdürleri, Büyükşehir ve Elbistan Belediyesi yetkilileri ile yaptığı toplantıda, sorunun çözümü için bazı kararlar almıştı. Santrallerin soğutma suyunun, şehrin çıkış noktasında yer alan pompa istasyonundan alınması talimatını veren Kaymakam Akkoyun, Pınarbaşı kaynağındaki pompa istasyonunun ise çalıştırılmamasını istemişti.

Toplantıda Ceyhan Nehri’nin korunmasının herkesin görevi olduğunu belirten Akkoyun, şunları söylemişti:

“Elbistan’ımızın en önemli doğal güzelliklerinden olan Ceyhan Nehri’nin korunması gelecek nesillerimiz adına çok önemlidir. Bu konuda sorumlu kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını arttırmasını, konunun çözümü noktasında ilgili kurum ve kuruluşlarımızca tüm imkânlar seferber edilerek sorumluluk almalarını ve sorunu bir an evvel çözmelerini istiyoruz. Elbistanlı vatandaşlarımızın ve bölgemizin en önemli doğal güzelliklerinden biri olan, özellikle bahar ve yaz aylarında vatandaşlar tarafından yoğun olarak ziyaret edilen Ceyhan Nehri kaynağının tüm güzelliğiyle muhafaza edilmesi ve Elbistan’ımıza yakışır temiz haliyle korunması amacıyla bugün gerçekleştirdiğimiz toplantı zaruri hale gelmiştir. Gelişen, büyüyen ülkemizin her karış toprağı bizler için kıymetlidir ve kutsaldır. Çok çalışmalıyız, Çok üretmeliyiz, halkımıza hizmet noktasında her türlü fedakârlığı göstermek durumundayız. Vatandaşlarımızın yaşadığı her sorun bizim sorunumuzdur.”

Toplantıda şu kararlar alınmıştı:

1-Devlet Su İşleri Müdürlüğünce Ceyhan Nehri debisinin ayrıntılı olarak ölçülmesi ve geçmiş yıllarla karşılaştırılması yapılacak. Ayrıca Ceyhan Nehrinin kaynağı ve ilçe çıkışına kadar olan yatağın etrafında bulunan sondaj kuyularının ve çevrede bulunan su kuyularının kaynağı etkileyip etkilemediği incelenecek. Devlet Su İşleri Müdürlüğü’nce nehir kaynağındaki suyun azalmasıyla ilgili yapılacak çalışma sonucunda oluşturulacak rapor çerçevesinde Ceyhan Nehrinin doğal güzelliğinin korunması ve yaşatılması için gerekli tedbirler tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanacaktır.

2-Afşin-Elbistan Termik Santralleri (A ve B Termik) Ceyhan Nehri kaynağında su alımını durduracak ve nehir kaynağındaki inceleme sonuçlanıncaya kadar su alımı yapılmayacaktır. Afşin-Elbistan Termik Santralleri (A ve B Üniteleri) uzun vadede Ceyhan Nehri kaynağından su alımı yaptıkları pompa ve kanalarını kaynaktan uzaklaştırarak B ünitesinin hâlihazırda su alımı yaptığı bölgede su alımı yapılması için çalışmalara başlanacaktır.

3-Afşin-Elbistan Termik Santralleri A ve B üniteleri Ceyhan Nehri kaynağındaki su alımının önümüzdeki dönemde tamamen sonlandırılması için Genel Müdürlük ve Bakanlık düzeyinde gerekli çalışmalara başlayacaklardır.

4-Termik Santrallerin ihtiyaç duyduğu su kaynaklarının Ceyhan Nehri kaynağı dışında temini için gerekli altyapı çalışmalarına başlayacaklardır.

5-Elbistan Şeker Fabrikası 2017 yılı içerisinde modern arıtma tesisini yapmak üzere çalışmalara başlayacak. Arıtma tesisinin bir an önce bitirilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecektir.

6-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ceyhan Nehri kaynağı ve devamında gerekli temizlik çalışmalarına en kısa sürede başlanılacak. Makine ile temizlik mümkün olmayan yerlerde, kendi güvenliklerini sağlamak kaydıyla personeller aracılığıyla temizlik yapılacaktır.

7-Elbistan Belediyesince Ceyhan Nehri kaynağındaki yapıların gerekli bakım ve onarımları biran önce tamamlanacak. Nehir etrafındaki park ve dinlenme yerlerinin temizlik, bakım ve onarımı en kısa sürede tamamlanacaktır.

8-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Şubesi ve Elbistan Belediyesi’nce yukarıda bahsedilen temizlik ve bakım onarım çalışmaları sezon boyunca da aralıksız olarak gerçekleştirilecektir.

9-Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan Şubesi tarafından Ceyhan Nehri kaynağı ve çevresindeki park ve mesire alanında gerekli ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sezon boyunca gerçekleştirilecektir.