Pınarbaşı’nda seyyar satıcılar ve işletmeler kaldırıldı

Elbistan halkının özellikle yaz aylarında en uğrak yerlerinden biri olan Pınarbaşı’nda, Elbistan Belediyesince her türlü çalışma devam ediyor. Bu kapsamda Pınarbaşı’nda bulunan ve resmiyeti olmayan işletmeler kaldırılıyor.

Konu hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız tarafından ilçemizin en uğrak ve en gözde park alanı olan Pınarbaşı’n da insanlarımızın daha rahat vakit geçirmeleri adına belediyemizce her türlü önlemler alınmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğümüz parkların bakım ve onarımını yaparken Fen İşleri Müdürlüğümüz de kaldırım ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yaklaşık 1 hafta önce başlattığımız çalışmalar sonrası Pınarbaşı’n da bulunan seyyar satıcılar ve gelişigüzel kurulan işletmeler uyarılmış ve kaldırılacakları kendilerine tebliği edilmişti. Bu gün de Belediyemiz Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz bu işletmelerin kaldırılmasını sağlamıştır. Amacımız bu işletmelerin mağdur edilmesi değil, halkımızın daha nezih bir ortamda vakit geçirmelerini sağlamaktır. Özellikle son zamanlarda vatandaşlarımızın bu işletmeler ile ilgili belediyemize yaptığı şikâyetlerden de anlaşılmaktadır”















