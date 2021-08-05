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Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı devam edecek

Kahramanmaraş Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda il genelindeki mesire ve piknik bölgeleri dâhil olmak üzere şehir genelinde ormanlık alanlarda mangal ve semaver türevi ateş yakılması yasaklandı.

Pınarbaşı’nda mangal ve semaver yasağı devam edecek
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Bir süredir meydana gelen orman yangınlarının önlenmesi amacıyla kent genelinde ormanlık alanlarda veya yakınlarında ateş yakılmamasına ilişkin karar alındı. Kahramanmaraş Valiliği’nin 2021/4 sayılı kararı gereğince alınan tedbirler, il genelindeki mesire ve piknik alanları dâhil tüm orman arazileri için geçerli olacak. Uygulamaya konan karar kapsamında, ormanlık bölgeler veya yakınlarında semaver ve mangal dâhil ateş yakılmaması isteniyor. Yapılan açıklamada, vatandaşların alınan karara aykırı bir davranışla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ya da 177 Alo Yangın İhbar Hattı’na çağrıda bulunabileceği bildirildi.

Valiliğin aldığı karar doğrultusunda Elbistanlıların başlıca uğrak ve piknik alanı olan Pınarbaşı’nda da mangal ve semaver yakılmaması uygulamasına devam edilecek.

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Pınarbaşında Mangal Ve Semaver Yasağı Devam Edecek