Pınarbaşı’na kaya oyma otantik köprü yapılıyor

Geçtiğimiz kış son yılların en kurak döneminin yaşandığı Pınarbaşı’n da Elbistan Belediyesince yapılan çalışmalar esnasında yıkılan köprünün yerine, kaya oyma yol çalışması ile otantik yapıya sahip yeni bir geçiş köprüsü yapılıyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kaya oyma yöntemi ile tarihi yapıyı bozmadan geçişin sağlanacağı otantik köprünün yapımı esnasında yaşanan gürültü kirliliği için vatandaşların anlayışına sığınıyoruz ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Geçtiğimiz kış ayında Pınarbaşı’nda yaşanan kaynama sorunu ve temizlik çalışmaları sırasında iki yakayı bağlayan köprü yıkılmıştı. Şu an köprünün yerine otantik yapıyı bozmamak için kaya parçalama yöntemi ile 60 metre uzunluğunda oyma yol çalışması yapıyoruz. Bu yol tamamlandığında cam geçişler ve korkuluklar ile süslenerek halkımızın hizmetine açacağız. Çalışma esnasında da gürültü kirliliği olmaktadır. Bundan dolayı da halkımızdan özür diliyoruz. Kırılan kaya parçaları da suya düşmekte olup, bu kaya parçaları ise tekrar temizlenerek doğal yapısına tekrar kavuşması sağlanacaktır” denildi.









