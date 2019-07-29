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Pınarbaşı’na kaya oyma otantik köprü yapılıyor

Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı’nda bulunan ve iki yakayı birbirine bağlayan köprünün yıkılması nedeni ile geçişlerin sağlanması için otantik köprü inşasına başladı.

Pınarbaşı’na kaya oyma otantik köprü yapılıyor
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Geçtiğimiz kış son yılların en kurak döneminin yaşandığı Pınarbaşı’n da Elbistan Belediyesince yapılan çalışmalar esnasında yıkılan köprünün yerine, kaya oyma yol çalışması ile otantik yapıya sahip yeni bir geçiş köprüsü yapılıyor.

Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kaya oyma yöntemi ile tarihi yapıyı bozmadan geçişin sağlanacağı otantik köprünün yapımı esnasında yaşanan gürültü kirliliği için vatandaşların anlayışına sığınıyoruz ifadelerine yer verildi.

 Açıklamanın devamında, “Geçtiğimiz kış ayında Pınarbaşı’nda yaşanan kaynama sorunu ve temizlik çalışmaları sırasında iki yakayı bağlayan köprü yıkılmıştı. Şu an köprünün yerine otantik yapıyı bozmamak için kaya parçalama yöntemi ile 60 metre uzunluğunda oyma yol çalışması yapıyoruz. Bu yol tamamlandığında cam geçişler ve korkuluklar ile süslenerek halkımızın hizmetine açacağız. Çalışma esnasında da gürültü kirliliği olmaktadır. Bundan dolayı da halkımızdan özür diliyoruz. Kırılan kaya parçaları da suya düşmekte olup, bu kaya parçaları ise tekrar temizlenerek doğal yapısına tekrar kavuşması sağlanacaktır” denildi.





Yerel Manşetler
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Porcelik 4 hafta önce

Geçtiğimiz kış en güzel yağışların olduğu tüm barajların ilk defa 100 de 100 doluluk oranlarinin yaşandığı bir mevsimdi. Ama maalesef kaynağa kazma vurduk su azaldı su hepten gidebilirde

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Vatandaş 4 hafta önce

Aman diyim bişey yapalım derken orijinalini bozmayın

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Salih 4 hafta önce

Dogakatlediliyor

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Misafir Avatar
VATANDAŞ 3 hafta önce @Salih

TAŞ VE KAYALARIN OLDUĞU BİRYERTDE YEŞİLLİK YOK Kİ KATLEDİLSİN KLASİK ÇAMUR AT İZİ KALSIN OPERASYONU YAPIYORSUN

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Elbistanlı 4 hafta önce

Millet açlıktan kırılıyor boş işlerle uğraşmayın

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Misafir Avatar
vatandaş 4 hafta önce @Elbistanlı

MİLLETİN KARNINI DOYURSA ÇALIŞMIYOR DERSİNİZ ÇALIŞMAYA Bİ YERDEN BAŞLANACAKTI EN GÜZEL YERDEN BAŞLADI ADAM ÇALIŞIYOR HERALDE

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DR 4 hafta önce

TEŞEKKÜR EDERİZ. BU KALİTEDE ÇALIŞAN BİR BELEDİYE BAŞKANINI YAKINDA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ADAYI OLARAK GÖREBİLİRİZ.

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Duyarlı Vatandaş 4 hafta önce

Vatandaşa önce işgüç temin edin vatandaşımın gireceği işlere suriyeliler doldu ülkede işsizlik yüzde 9 lardan yüzde 15 lere çıktı ona çözüm getirin önce Aç Ayı onamazzz oynamaz

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Aman Dikkat! 4 hafta önce

Esas göz o kırılan kayaların altında olduğunu biliyorsunuz değil mi?

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Doğan Kılıç 4 hafta önce

Bir sene geçti o köprünün yıkılmasına. Koskoca yaz sezonunda Pınarbaşı'nın iki yakası bir araya getirilmedi.İnsanlar karşıdan karşıya geçemediler. Çok mu zordu bir köprü yapmak ?! Haa ! Eğer niyet olarak Ceyhan Camii önündeki o meşhur (!) Mostar Köprüsü gibi bir garip fantazi düşünülüyorsa, doğal yapının daha da tahrip edileceği endişesiyle bekleyeceğiz. Oraya "olağanüstü" bir köprü yapmaya, fantazi üretmeye hiç gerek yok.Asıl güzellik zaten kaynağında. Su kaynaklarına asla zarar vermeyin. Bir de kenarda yığılmış işletmeleri su kaynağından belirli bir mesafeye kadar uzaklaştırmayı planlayın. Pınarbaşı gölet çevresi tamamıyla gezi parkuru, tahta banklar, seyir alanları şeklinde düzenlenmesi gerekir.Ticari işletmelerin kıyıdaki yapmacık sunî reklamlarla dolu , boğucu görüntü kirliliğinin temizlenerek, daha arka planlara taşınması gerekir.Bu sözlerim dikkate alınmasa da yazayım ki ileride ne kadar haklı olduğum bilinsin. Her makinaya hemen alkış tutmayın !

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