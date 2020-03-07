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Pınarbaşı’na anaç balık bırakıldı

Elbistan Belediyesi tarafından, balık çeşidini ve sayısını artırılması amacıyla Pınarbaşı göletine anaç sazan balığı bırakıldı.

Pınarbaşı’na anaç balık bırakıldı
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Elbistan Belediyesi, Pınarbaşı’ndaki balık popülasyonunu ve çeşidini artırmak için bir süredir çalışma yapıyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin adet yavru sazan balığı bırakılan Pınarbaşı göletine, bu kez kısa sürede çoğalma özelliğine sahip anaç balıklar bırakıldı. Anaç balıkların daha hızlı uyum sağlaması için, Pınarbaşı’ndaki su ile aynı PH değerine sahip olan Dağdere HES baraj gölünden tutulan sazanlar tercih edildi. Baraj gölünden getirilen yaklaşık 100 adet anaç sazan balığı, Elbistan Belediyesi ekiplerince Pınarbaşı’na bırakıldı.

Konu ile ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, balık bırakma çalışmalarının belirli periyotlarda devam edeceği belirtildi.

İlk etapta 100 adet anaç balığın bırakıldığı kaydedilen açıklamada, “Belediyemizce Pınarbaşı’nın doğal dengesinin korunması ve su da yaşayan canlıların çeşidini artırmak amacı ile Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzce başlatılan çalışma devam ediyor. Bu amaçla Çalış Mahallemizdeki Dağdere HES baraj gölünden tutulan sazan balıklar Pınarbaşı göletine bırakıldı. Özellikle her iki suyun PH değerinin aynı olması balıkların daha hızlı uyum sağlamasını kolaylaştırmaktadır. Bırakılan balıklar anaç balık olup kısa sürede üreme özelliğine sahipler. İlk etapta yaklaşık 100 balık bırakılmış olup bu sayı önümüzdeki günlerde artırılacak” ifadelerine yer verildi.


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