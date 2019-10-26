Pınarbaşı ve Kaynarca, Özel Çevre Koruma Bölgesi oluyor

Başkan Gürbüz, Elbistan’ın gözbebeği olarak nitelendirilen su havzasının, doğal haliyle korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak çalışmadaki büyük desteğinden dolayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal’a teşekkür etti.

Ceyhan Nehri’nin yeryüzü ile buluştuğu Pınarbaşı, Kaynarca ve şeker fabrikasının özelleştirme kapsamı dışında kalan bölgesi, Türkiye’nin 17. Özel çevre Koruma Bölgesi olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgenin genişleterek Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan etmek üzere çalışmalara başlandığını açıkladı. Bakan Kurum, bakanlık ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Pınarbaşı’nda 100 dönümlük bir Millet Bahçesi yapılacağının müjdesini verdi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un ilçeyle ilgili olarak 4 müjde birden verdiğini söyledi.

Elbistan’ın değerlerini korumak ve gelecek kuşaklara miras bırakabilmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Gürbüz, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’un Kahramanmaraş’taki temasları sonrasında Elbistan’a 4 ayrı müjdesi oldu. AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal’ın büyük katkısı ve destekleri ile hayata geçirilecek bu 4 proje, Elbistan’daki değişime büyük ivme kazandıracak. Bunlardan ilki ile sosyal konut üretmek amacıyla belediyemize 466 dönüm arazi devredilecek. İkinci önemli müjde ile Belediyemiz ve ÇEKÜL Vakfı ile ortaklaşa sürdürülen tarihi kent merkezi projemiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 3 milyon TL hibe ve 3 milyon TL de kredi verilmesi kararlaştırıldı” dedi.

Diğer 2 projenin Ceyhan Nehri ve dolayısıyla da şehrin geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardan biri olduğuna işaret eden Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz,

“Ceyhan Nehri’ni dolayısıyla da Pınarbaşı ve Kaynarca bölgesini çok önemsiyoruz. Bu havza için önceliğimiz doğallığını korumak ve o şekilde geleceğe miras bırakmak. Sayın Bakanımız, Pınarbaşı, Kaynarca ve şeker fabrikasının özelleştirmeden kalan arsasını kapsayacak geniş havzanın Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tescilleneceğini açıkladı. Aynı zamanda bura da TOKİ ve bakanlığımız aracılığı ile de 100 dönümlük Millet Bahçesi yapılacak.

Biz de Elbistan Belediyesi olarak, 2 etap halinde hayata geçireceğimiz rekreasyon projesi ile Pınarbaşı ve Kaynarca’yı buluşturacağız. Bu proje ek olarak Pınarbaşı’nın üst tarafında lavanta vadisi projemiz var. Burada yapacağımız çalışmalardaki asıl amacımız, kentimizin bu önemli değerini hak ettiği yere taşımaktır. İnşallah, bakanlığımızın projeleri ile birlikte desteklenen bizim çalışmalarımız, Pınarbaşı ve Kaynarca’yı bir ekolojik koridor haline dönüştürecek. Bu önemli projelerin ilçemize kazandırılmasında büyük katkısı ve desteği olan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal başta olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’a teşekkürü borç biliriz” ifadelerini kullandı.

Özel Çevre Koruma Bölgesi ne anlama geliyor?

Özel çevre koruma bölgesi, ülke ve dünya ölçeğinde ekolojik önemi haiz, çevre kirlenmeleri ve bozulmalarına duyarlı, biyolojik çeşitliliğin, doğal kaynakların ve bunlarla ilgili kültürel kaynak değerlerinin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekli olan ve Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen kara, su ve deniz alanları olarak tanımlanıyor. Türkiye’de 16 adet özel çevre koruma bölgesi bulunuyor.









