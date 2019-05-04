Pınarbaşı Ramazana hazırlanıyor

Ramazan ayının bahar ayına denk gelmesi ve iftar saatlerinde Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkında yoğunluk oluşması nedeni ile Elbistan Belediyesince park alanında her türlü önlemler alınmaya başlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ramazan-ı Şerif ayını bahar mevsimi ile birlikte idrak edeceğiz. Bahar mevsimi olması nedeniyle vatandaşlarımız birçoğu, özellikle iftarlarını Pınarbaşı’nda yapmakta ve iftar sonrasında da burada vakit geçirmektedir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmesi amacı ile Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün inceleme ve direktifleri doğrultusunda, parkımızda hummalı bir çalışma başlatılmıştır. İlk olarak Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkının ve vatandaşlarımızın güvenliği için park alanımızda 24 saat görev yapan güvenlik görevlisi ekibi oluşturulmuştur. Ayrıca tüm kamelyalarımızda bakım, onarım, yıkama ve boyama çalışmaları, aydınlatma bakım ve onarımları, kaldırım eksiklerinin giderilmesi, yol ve park alanlarının çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları, eksik kısımlarda asfaltlama çalışmalarımız ve Pınarbaşı kaynak noktasında su içerisindeki kirliliğin temizlenmesi son aşamaya gelmiştir.