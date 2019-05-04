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Pınarbaşı Ramazana hazırlanıyor

Elbistan Belediyesi, Ramazan ayı münasebetiyle Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkında hummalı bir çalışma başlattı.

Pınarbaşı Ramazana hazırlanıyor

Ramazan ayının bahar ayına denk gelmesi ve iftar saatlerinde Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkında yoğunluk oluşması nedeni ile Elbistan Belediyesince park alanında her türlü önlemler alınmaya başlandı.

Yapılan çalışmalar hakkında Elbistan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Ramazan-ı Şerif ayını bahar mevsimi ile birlikte idrak edeceğiz. Bahar mevsimi olması nedeniyle vatandaşlarımız birçoğu, özellikle iftarlarını Pınarbaşı’nda yapmakta ve iftar sonrasında da burada vakit geçirmektedir. Vatandaşlarımızın daha huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmesi amacı ile Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz’ün inceleme ve direktifleri doğrultusunda, parkımızda hummalı bir çalışma başlatılmıştır. İlk olarak Pınarbaşı Sultan Abdülhamit Han Parkının ve vatandaşlarımızın güvenliği için park alanımızda 24 saat görev yapan güvenlik görevlisi ekibi oluşturulmuştur. Ayrıca tüm kamelyalarımızda bakım, onarım, yıkama ve boyama çalışmaları, aydınlatma bakım ve onarımları, kaldırım eksiklerinin giderilmesi, yol ve park alanlarının çizgilerinin yenilenmesi çalışmaları, eksik kısımlarda asfaltlama çalışmalarımız ve Pınarbaşı kaynak noktasında su içerisindeki kirliliğin temizlenmesi son aşamaya gelmiştir.

Diğer yandan Temizlik İşleri Müdürlüğümüzce oluşturulan ekiplerimiz park alanımızda yaşanacak yoğunluk saatlerinde sürekli olarak hizmet vererek çevre kirliğinin önüne geçilecektir” ifadelerine yer verildi.
 





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Farklı birşey göremedim 2 hafta önce

Bu haber üzerine özellikle pınarbaşına gittim.Haberde söylenenler adına dış lambalardan başka kamelya lambaları ve kamelyalar dahil kırık dökük farklı bir şey göremedim.Böyle yapılan en küçük birşey sansasyon olacaksa ilerisi için ümitkar değilim.Oysa çok ümit bağlamıştık.

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YÜCE 2 hafta önce

Sayın başkanım, park alanında ve çevresinde yüksek sesle araba içerisinde müzik dinleyerek gezintinin engellenmesini rica ediyorum. Olumlu çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.

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ak adam 2 hafta önce

ak dava hak dava ile oruç ayı bereketle gececek mazlumlar bolluk bereket ile oruç ibadetini yapacak

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ELDELEK OBASI 2 hafta önce

BAŞKANIMIZIN KIYMETİNİ BİLİN KENDİSİ BELEDİYECELİK KONUSUNDA ÇOK TECRÜBELİDİR.ELBİSTANIMIZ İÇİN BİR ŞANS BİR FIRSATTIR.RABBİL ALEMİN MUBAREK EYLESİN

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Hacımurat 2 hafta önce

Sayın başkanım çevrenizdeki kalabalık niye..!

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Vatandaş 2 hafta önce

Herşey çok güzel başkanım ama şu fen işlerini bir elden geçirseniz yeni nesil yeni gençler ne kadar iyi olur buyruk senin elinde

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İdris 2 hafta önce

Bu Ramazandada belliki insanlar bogazı için çok hayvan telef edecek çok kasap zengin edecek en azından bunu Ramazanda yapmasanız.

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vatandaş 2 hafta önce

taktınız pınarbaşına

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