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Pınarbaşı ilaçlama için kapatılacak

Elbistan Belediyesi, 11 Kasım Pazartesi günü, sineklerin üreme alanlarında larva mücadelesi kapsamında Pınarbaşı’nda ilaçlama çalışması başlatıyor. Larva ilaçlama çalışması nedeniyle Pınarbaşı mesire alanı, Pazartesi günü vatandaşlara kapalı olacak.

Pınarbaşı ilaçlama için kapatılacak

İlaçlama çalışması dolayısıyla Elbistan Belediyesi tarafından vatandaşlara uyarıda bulunuldu. Vatandaşlara yapılan uyarıda 11 Kasım 2019 Pazartesi günü Pınarbaşı mesire alanının vatandaşlara kapalı olacağı bildirildi.

Yaz aylarında sivrisinek, sinek, karasinek ve haşere oluşumunun önüne geçmek için Elbistan Belediyesi ekipleri, Pınarbaşı’nda 11 Kasım Pazartesi günü larva ilaçlama çalışması yapacak. Çalışmalar kapsamında ilaçlama araçları ile sinek ve haşere oluşumun önüne geçmek için arva ilaçlama çalışması yapılacak. Pınarbaşı’ndaki tüm tesisler, bu çerçevede kapatılacak.


Yerel Manşetler
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