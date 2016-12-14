Pınarbaşı-Gürün yolu kapandı, ulaşım Elbistan üzerinden sağlandı

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve tipi ile birlikte etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Gürün Karayolu ulaşıma kapanırken, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek Ankara istikametine seyreden araçlar, Elbistan üzerinden ulaşım sağladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Pınarbaşı-Gürün Karayolunun 10. Kilometresi ile 35. Kilometresi arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

Yolların kapanması nedeniyle, Pınarbaşı ve Darıca’da durdurulan ve alternatif yollara sevk edilen araç sürücüleri ise, en kestirme yol olan Pınarbaşı-Göksun-Elbistan-Darıca yolunu kullanmayı tercih ettiler.