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Pınarbaşı-Gürün yolu kapandı, ulaşım Elbistan üzerinden sağlandı

Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve tipi ile birlikte etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Gürün Karayolu ulaşıma kapanırken, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek Ankara istikametine seyreden araçlar, Elbistan üzerinden ulaşım sağladı.

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Pınarbaşı-Gürün yolu kapandı, ulaşım Elbistan üzerinden sağlandı

           Salı günü akşam saatlerinde başlayan ve tipi ile birlikte etkisini iyice artıran kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Gürün Karayolu ulaşıma kapanırken, Doğu ve Güneydoğu illerinden gelerek Ankara istikametine seyreden araçlar, Elbistan üzerinden ulaşım sağladı.

            Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan bilgilere göre, Pınarbaşı-Gürün Karayolunun 10. Kilometresi ile 35. Kilometresi arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapandı.

            Yolların kapanması nedeniyle, Pınarbaşı ve Darıca’da durdurulan ve alternatif yollara sevk edilen araç sürücüleri ise, en kestirme yol olan Pınarbaşı-Göksun-Elbistan-Darıca yolunu kullanmayı tercih ettiler.

            Elbistan-Malatya Karayolu Doğu ve Güneydoğu illerinden gelen veya giden araçlarla yoğunluk yaşarken, Karayolları ekipleri ise yolları açık tutmak için seferber oldular.  


Pınarbaşı-Gürün Karayolu ulaşıma kapandı, trafik Elbistan üzerinden aktı


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Burdan yol gecmeli 1 hafta önce

Yarım saatte ondan fazla arac geçti ilçemiz kalkınması icin en önemli etkenlerden biri olan geçiş güzergahı burdan geçirilmeli

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Serkan 1 hafta önce

Aslında dogu ve güney dogu nun ulasımı elbistan icinden olsa elbistan icin fırsat olur gelisim ulaşım ve ticari anlamda katkısı olur uyanık olunsa iyi olur

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Seyfi geyik 1 hafta önce

Elbistan yoluda kapalı 6 saat oldu pınarbaşında beliyor arabalar polis yola barikat kurmuş göndermiyor

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