Pınarbaşı, eski güzel günlerine dönüyor

Elbistan’dan doğan ve Akdeniz’e döküldüğü alana kadar yüzbinlerce dekar araziye can veren Ceyhan Nehri’nin Pınarbaşı kaynağında yapılan temizlik çalışmaları sürüyor. Yapılan çalışmaların ardından berrak suyu gün yüzüne çıkan Ceyhan’da, temizlik işlemlerinin devam edeceği belirtildi.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından yapılan çalışmalar için personel görevlendirilirken, temizlik işlemleri hem elle, hem de katamaran ile sürüyor.

‘Büyükşehir mi, Elbistan Belediyesi mi bu alanın temizliğini yapacak?’ sorusuna cevap aranırken, temizlik çalışmaları Büyükşehre bağlı KASKİ tarafından yapılmaya başlandı.

Suyun üzerinde aylardan beri biriken yosun ve çöpler makine yardımı ile kıyıya götürülerken, burada bekleyen personel tarafından bertaraf ediliyor. Katamaranın yosunları kökünden kesmesi ile süren temizlik, elle yapılan çalışmalar ile de destekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ve 9 maddelik önlem kararlarının alındığı toplantıdan sonra, Afşin-Elbistan A ve B Termik Santrallerine soğutma ve katma suyu alımı durdurulurken, Pınarbaşı göletindeki su seviyesi de önemli oranda yükseldi. Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun’un başkanlığında düzenlenen toplantıda, konunun muhatabı olan kurumların müdürlerine Ceyhan ile ilgili talimatlar verilmiş ve uygulanması istenmişti.

Bu süreçten sonra Pınarbaşı kaynağındaki kirlilik önemli oranda ortadan kaldırılırken, temizlik çalışmalarının ilerleyen dönemde de süreceği belirtildi.



