Pınar ve Gürbüz’den Bahçeşehir Koleji öğrencilerine tebrik

Elbistan Kaymakam Vekili Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 2021 LGS’de ilçe birinciliğini kazanan ve dereceye giren Bahçeşehir Koleji öğrencilerini makamlarında misafir etti. Kaymakam Pınar ve Başkan Gürbüz, elde ettikleri başarının, hem ilçemiz hem de Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü adına hem de ilçe adına sevindirici ve gurur verici olduğunu belirterek öğrencilere ödüllerini verdiler.

Ziyaretlerle ilgili olarak değerlendirme yapan Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü Okul Müdürü Mehmet Çiftlikli, “2021 LGS’de Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü bireyselde Elbistan ilçe birinciliği, yüzde 59 fen lisesi kazandırma ve yüzde 86 nitelikli ( sınavlı ) okul kazandırma oranı ile Elbistan ilçe birinciliği elde etti. Ortalamada, yüzdelik yerleştirmede ve kazandırmada Elbistan birincisi olan Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Elbistan birincisi, 0.03 lük yüzdelik dilim ile Galatasaray Lisesini kazandı. Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsünün öğrencilerinin yüzdelik dilimlerine göre kazandıkları fen liseleri sırasıyla; İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İzmir Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi, Kayseri Osman Ulubaş Fen Lisesi, İstanbul Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi, Kocaeli Fen Lisesi, Elbistan Fen Lisesi ve Afşin Fen Lisesidir.

Bahçeşehir Koleji Elbistan Kampüsü öğrencisi, 2021 LGS’de 90 sorudan 89’una doğru cevap vererek Elbistan ilçe birincisi olmuştur. 0,03 yüzdelik dilim ile Galatasaray Lisesini kazanmıştır. Bize bu gururu yaşatan geleceğin mimarı öğrencilerimize ve değerli öğretmenlerimize teşekkür eder başarılarının devamını dileriz” dedi.

Çiftlikli, 2021-2022 eğitim öğretim yılında daha büyük başarılara imza atacak öğrenciler yetiştireceklerini bildirdi ve konuşmasına şöyle devam etti:

“Öğrencinin her anlamda en iyi eğitimi alabileceği bir ortamın oluşturulduğu ve alanlarında uzmanlaşmış çok değerli yönetici ve eğitim öğretim kadrosunun öğrencilerimizin başarısı için gereken her şeyi yaptığı ve yapacağı okulumuzda, siz değerli velilerimiz, çocuklarınızı güvenle emanet edebileceğiniz, çağdaş, donanımlı, öğrenci merkezli, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun bir biçimde uygulandığı yeni bir eğitim öğretim yılı sözünü veriyoruz ve bugün bizi makamlarında ağırlayan Elbistan Kaymakam Vekili Sayın Ahmet Can Pınar ile Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’e misafirperverliklerinden ve nazik davetlerinden ötürü teşekkürlerimizi sunarız.”