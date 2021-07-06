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Piknikçilerin bulduğu yavru yaban keçisine şefkat eli uzandı

Elbistan’da piknik yapan vatandaşların yaralı ve hasta olarak bulduğu yavru yaban keçisi, tedavi altına alındı.

Piknikçilerin bulduğu yavru yaban keçisine şefkat eli uzandı
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Edinilen bilgiye göre, Karadede Yaylası’na piknik yapmaya giden vatandaşlar, kısa bir süre önce doğmuş yavru yaban keçisini fark etti. Yavru keçinin kaçmaması üzerine kontrol eden vatandaşlar, hayvanın hasta ve yaralı olduğunu gördü. 112 Acil Servis hattını arayan vatandaşlar, yaralı yaban keçisi bulduklarını belirterek mevkilerini bildirdi. 112 komuta merkezi, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri ile irtibat kurdu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Elbistan Şefliği ekipleri ve vatandaşlar, yürümekte zorlanan yavru yaban keçisini kucaklarında taşıyarak araca götürdü. Şefliğe getirilen yavru yaban keçisi, sağlık kontrolünden geçirildi. Yavru keçi, tedavisinin yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür ederken; yavru keçinin de tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya tekrar salınacağı bildirildi.

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