Pikare Kurs Merkezi’nde kayıtlar başladı

Pikare Kurs Merkezi’nden özel eğitim kurslarıyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, özel eğitim kurslarının kapatılmayacağı ve eğitime devam edeceği belirtildi.

Pikare Kurs Merkezi Müdürü Pınar Kılınç, kurs merkezlerinin kapanma süreciyle ilgili kanun teklifinin bu seneki yasama dönemine yetişmeyip şu an için gündemde olmadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“MEB tarafından özel öğretim kurslarının kapatılacağına dair açıklama yapılmıştır. Ancak bu kursların kapanma süreciyle ilgili mecliste bir çalışma henüz yapılmadığından gelecek yıla dair kapanma durumu söz konusu değildir. Bu kapsamda 2019-2020 sezonu için velilerimiz kurs merkezimize gelip kayıt yaptırabilirler.

Alanında uzman kadromuz nitelikli rehberlik servisimiz özgün kaynaklarımız ve kişiye özgü yenilikçi eğitim anlayışımızla ikinci yılımıza hazırız. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanmak isteyen velilerimiz kurs merkezimize gelip kayıt yaptırabilirler.11. sınıf, 12. sınıf ve mezun grupları yaz kursumuz Temmuz ayında başlayacaktır. Kayıt ve detaylı bilgi için velilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz.”



