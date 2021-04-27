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Pikare Kurs Merkezi’nde kayıtlar başladı

Pikare Kurs Merkezi Türkçe Öğretmeni Hayri Arık, yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtlarının başladığını açıkladı.

Pikare Kurs Merkezi’nde kayıtlar başladı
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Pikare Kurs Merkezi Türkçe Öğretmeni Hayri Arık, yeni eğitim-öğretim dönemi için kayıtlarının başladığını açıkladı.

Pikare Kurs Merkezi Türkçe Öğretmeni Hayri Arık, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DGS başta olmak üzere her kademeden öğrenciyi kurumlarının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet etti.

‘Alanında uzman kadromuz nitelikli rehberlik servisimiz özgün kaynaklarımız ve kişiye özgü yenilikçi eğitim anlayışımızla yeni döneme hazırız’ diyen Arık, “Pikare Kurs Merkezi yeni eğitim öğretim yılına alanında uzman, güçlü dinamik eğitim kadrosuyla döneme hazırdır. Biliyoruz ki eğitim ciddi disiplinli kaliteli olmalıdır. Her gün soru çözümü, haftalık ödev takibi Her öğrenciye özel çalışma programı yönlendirici rehberlik ve eğitim koçluğu ile öğrencilerimizi hedeflerine ulaştırıyoruz. Bilgi ve kayıt için siz değerli kurs öğrencilerini ve saygıdeğer velilerimizi kurs merkezimize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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