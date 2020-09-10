PiKare Kurs Merkezi ve Kütüphanesi, yeni eğitim öğretim sezonuna hazır

PiKare Kurs Merkezi ve Kütüphanesi Müdürü Pınar Kılınç, “Herkes gibi bizlerin de ilk önceliği sağlık. Bu konuda tüm önlemlerimizi aldık ve çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Eğitim alanında da tüm çalışmalarımızı tamamladık. 2020-2021 eğitim öğretim yılına hazırız” dedi.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde oluşturdukları kütüphanenin haftanın 6 günü öğrencilerin hizmetinde olacağını belirten PiKare Kurs Merkezi ve Kütüphanesi Müdürü Pınar Kılınç, şunları söyledi:

“PiKare Kütüphane adıyla hizmete sunduğumuz etüt salonlarımız bireysel masalar ve sosyal mesafe kurallarına göre oluşturulan düzenlemelerle öğrencilerimizin hizmetinde olacaktır. Her sınıf kademesinin yararlanabileceği ve belirli kontenjanın kabul edileceği kütüphanemiz 24 saat kameralarla izlenmektedir. 09.00-22.00 saatleri arasında haftanın 6 günü öğrencilerimiz kütüphanemiz kullanabilecekler.

Kurs merkezimiz Sağlık Bakanlığı’nın aldığını tedbirler doğrultusunda öğrencilerimize hijyenik bir ortamda ders çalışma imkanı sunacak ve kurumumuzda oluşturulan yönergeler doğrultusunda gözetmenler ve personelin titiz çalışmalarıyla desteklenecektir. Ayrıca kurs merkezimizde öğrencilerimiz 10 kişilik sınıflarda ders işleyecekler maske ve hijyen konusunda titizlik gösterilecektir. Öğrencilerimiz ateş ölçer, dezenfektan ve maske kullanımı konusunda titizlikle uygulamalarımızdan yararlanacaktır. Kurs merkezi ve kütüphanemize ilgi gösteren öğrenci ve velilerimize teşekkür ederiz.”