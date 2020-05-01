PET-CT Cihazı ve Yarı Otomatik Kemoterapi Ünitesi hizmete açıldı

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz PET-CT hizmetinin yaklaşık 10 milyon TL değerinde bir yatırım bedeliyle aktif olarak hastaların hizmetine sunulduğu müjdesini verdi. Öksüz, ayrıca Necip Fazıl Şehir Hastanesi bünyesinde yarı otomatik kemoterapi cihazı ünitesinin yaklaşık 2,5 milyon TL değerinde bir bedelle kurularak hizmete alındığını dile getirdi.

Öksüz, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere PET/CT, pozitron emisyon tomografisi ve bilgisayarlı tomografinin birleşiminden oluşan bir görüntüleme cihazıdır. PET, vücuttaki fizyolojik süreçlerin 3 boyutlu bir görüntüsünü veren bir nükleer tıp metodudur. PET cihazının CT ile birleştirilmesi ile anatomik ve fizyolojik bilginin tek seansta elde edilmesini sağlamakta ve tetkikin doğruluk payını artırmaktadır. İlimizde kanser hastalarımızın tedavilerinin büyük bir kısmını Necip Fazıl Şehir Hastanemiz ana hizmet binası bünyesindeki Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezimizde sunuyoruz. Tıbbi Onkoloji -Radyasyon Onkolojisi uzman hekimlerimiz ve konusunda deneyimli sağlık personeli kadromuzla bu hizmetleri en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz.

Hastalarımızın kemoterapi ve radyoterapi tedavileri merkezimizde düzenli olarak verilmekte olup bu tedavi sürecinde ihtiyaç duyulan Bilgisayarlı Tomografi (PET-CT) çekimi için hastalarımız haftanın belirli günlerinde çevre illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Her ne kadar İl Sağlık Müdürlüğü olarak hastalarımızın özel servis araçlarıyla transferini sağlıyor olsak da hem hastalıkları hem de aldıkları kemoterapi tedavisi nedeniyle uzun bir yol gidiyor olmaları hastalarımızı rahatsız ediyordu. Ayda il geneli ortalama 200’ün üzerinde hastamızı bu şekilde PET-CT çektirmek için il dışına göndermek zorunda kalıyorduk. Bu hizmetin Necip Fazıl Şehir Hastanemiz bünyesine kazandırılması için 2018 yılında Bakanlığımızdan talepte bulunduk. Bakanlığımızın da olumlu görüşleriyle ihale ve kurulum işlemleri tamamlanarak 2020 Nisan ayı itibariyle onkoloji hastalarımıza bu hizmeti ilimizde veriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Devreye alınan Onkolojik Bilgisayarlı Tomografi (PET-CT) hizmeti, zor bir süreçten geçen kanser hastalarını çevre illere gitmekten kurtararak ilimiz adına da sağlık alanında atılmış önemli bir adım olacak.”

Kahramanmaraş’ta kanser hastalığının tedavisinde eksikliği hissedilen bir diğer hizmetin ise kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasında kullanılan otomatik bir sistem olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Ali Nuri Öksüz, “Necip Fazıl Şehir Hastanesi ana hizmet binası bünyesinde 2,5 milyon TL değerinde bir yatırımla Yarı Otomatik Kemoterapi Ünitesi hizmete girdi. Ayrıca hastane bünyesindeki kemoterapi yatak sayısı da 25’ten 35’e çıkarıldı. Hastane bünyesine kurulan Yarı Otomatik Kemoterapi Ünitesi sayesinde daha çok kanser hastasına hizmet vermenin yolu açılmış oldu. Bu ünite sayesinde daha hassas dozlama yapılabiliyor ve ilaç sarfiyatı en aza indiriliyor. Çalışan güvenliği de en üst seviyeye çıkarılmış oluyor.

Bu sağlık hizmetlerinin ilimize kazandırılmasında emeği geçen Sayın Bakanımıza, bakanlığımız yetkililerine, Sayın Valimize ve şehrimizin değerli temsilcilerine teşekkür ediyorum. Hastalarımıza acil şifalar diliyorum” değerlendirmelerini yaptı.





