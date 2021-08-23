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Pernek Alabalık Lokantası açıldı

Elbistan’a bağlı Türkören Mahallesi’nde Söğütlü Çayı’na nazır olarak kurulan Pernek Alabalık Lokantası, hizmete açıldı.

Pernek Alabalık Lokantası açıldı
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Ramazan ve Ersoy Erdoğan’ın işletmeciliğini yaptığı Pernek Alabalık’ta, ızgara ve kiremitte pişen alabalığın yanı sıra et ızgara çeşitleri de müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Pernek Alabalık Lokantası’nın açılış programına, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı. Okunan duanın ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Esnaflar ve Bakkallar Odası Başkanı Kemal Şahin, işletmeciler Ramazan ve Ersoy Erdoğan’a hayırlı olsun temennisinde bulunarak bol kazançlar dilediler.

Pernek Alabalık Lokantası’nın, bir aile tesisi olduğuna vurgu yapan işletmeciler Ramazan ve Ersoy Erdoğan, tüm vatandaşları, Söğütlü Çayı’nın hemen yanı başındaki lokantalarına davet ettiler.

Müşterilerine ikram ettikleri alabalıkların, dağdan gelen kaynak suyunun oluşturduğu doğal havuzlarda canlı olarak tutulduğunu belirten işletmeciler Ramazan ve Ersoy Erdoğan, “Lokantamız, aile konsepti ile hizmet verecek. Balıklarımızı, Söğütlü Çayı’nda değil dağdan gelen kaynak suyu ile oluşturduğumuz doğal havuzlarımızda tutuyoruz. Alabalığın yanı sıra ızgara çeşitlerimiz de bulunuyor. Söğütlü Çayı’na nazır, huzurlu ve sakin bir ortamda hem yemek yiyip hem de zaman geçirmek isteyen müşterilerimiz için kameriyelerimiz bulunuyor” diye konuştular.

Tesisin, elektrik ihtiyacının güneş enerjisi ile karşılandığının bilgisini veren Ramazan ve Ersoy Erdoğan, “Tüm yemeklerimiz hijyenik bir ortamda işinin ehli ustalarımız tarafından hazırlanıyor. Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tuttuğumuz lokantamızı tercih edecek müşterilerimiz şehir stresinden uzakta doğayla iç içe olacaklar. Tüm hemşerilerimizi, sunduğumuz lezzetlerden tatmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandılar.

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Pernek Alabalık Lokantası Açıldı