Pembiş Home Elbistan törenle açıldı

Güneşli Mahallesi Ömer Eren Caddesi Küçükler Döner yanında hizmete açılan Pembiş Home Elbistan mağazası zücaciyeden mutfak eşyalarına, modern ev dekorasyon ürünlerinden hediyelik eşyaya, geniş ürün yelpazesi le hizmet verecek.

Yapılan duanın işyerinin açılış kurdelesini işletme sahipleri Yasin Malatya ve Bayram Malatya, Belediye Meclis Üyesi Yunus Kaan Kısaca ile birlikte kestiler.

Açılışa gösterilen ilgiye teşekkür eden işletme sahipleri Yasin Malatya ve Bayram Malatya, “İki katlı mağazalarında 2 bin 500 çeşit ürün ile hizmet vereceğiz. Yenilikçi tasarımlar birbirinden şık ev aksesuarlarından ev dekorasyon ürünlerinden hediyelik eşyaya, mutfak eşyalarından zücaciyeye kadar birçok ürünle uygun fiyat anlayışıyla Elbistan halkına hizmet vereceğiz. Açılışımıza özel indirimlerimiz olacak. Açılışımıza gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz” dediler.