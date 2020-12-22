Pekcan Şekerleme hizmet vermeye devam ediyor

Elbistan’ın yöresel lezzetlerinden biri olan ve unutulmaya yüz tutan bir geleneği canlandırarak, ürettiği kavurgaların satışını yapmaya devam eden Pekcan Şekerleme, Hulusi Efendi Bulvarı FLO mağazası civarında yöresel lezzetleri günlük ve taze olarak Elbistan halkının beğenisine sunuyor.

Firma sorumlusu Hacı Ömer Pekcan, özellikle kış aylarında bolca tüketilen kavurga imalatını günlük olarak yaptıklarını belirterek, “Günlük kavrulan yöresel çerez kavurganın yanı sıra yine günlük kavrulan duble leblebi, duble fıstık içi, duble çekirdek kavuruyoruz, anında çekilip verilen taze kahve, anında çekilip verilen karabiber ve tüm baharat çeşitlerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Yöresel ürünlerimizden pekmez sucukları, pestil çeşitleri, lokum sucuk çeşitleri, taze cevizli şeker, bademli şeker ve birçok çeşitleri ile 1987’den bu güne aynı kalite ile hizmet veriyoruz. Satışa sunduğumuz yöresel lezzet kavurgayı ise Pekcan Kavurga adıyla satışa sunuyoruz. Kargo ile şehir dışından sipariş veren vatandaşlarımıza da kavurga gönderiyoruz” dedi.

Elbistan’da hiçbir yerde şubelerinin olmadığını söyleyen Pekcan, “Hulusi Efendi Bulvarı üzerinde Elbistan halkına hizmet veriyoruz. Elbistan’da herhangi bir şubemiz bulunmuyor.” dedi.











