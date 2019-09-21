Pehlivanlar er meydanına çıktı

Elbistan Belediyesi’nin öncülüğünde, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Güreş Festivali, binlerce güreş severi bir araya getirdi.

Dünyanın değişik ülkelerinden gelen pehlivanların güreştiği festivalin başpehlivanı Muhammet Enes Bandırma oldu.

Festivalin güreş ağası ise, kıyasıya geçen arttırmanın ardından Cren Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ceren oldu.

Elbistan, ata sporumuz güreşte önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Elbistan Belediyesi’nin organize ettiği, Elbistan Kaymakamlığı ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile ortaklaşa düzenlenen Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Güreş Festivali, Azerbaycan, İran ve Gürcistan ile ve yurt içinden yaklaşık 500 güreşçinin katılımı ile gerçekleştirildi. Festival, Cumhuriyet Meydanı’ndan şehir merkezine kadar süren kortejle başladı. Mehter takımı eşliğindeki korteje, okçuluk turnuvası için Türkiye’nin değişik yerlerinden gelen sporcular da eşlik etti. Katılımcılar daha sonra festivalin düzenleneceği alana geçti. Burada ilk olarak sentetik çim sahada okçuluk turnuvası başlatıldı. Türk okçuluğu turnuvasına ülkenin birçok ilindeki okçuluk kulübünün üyeleri katıldı. Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, oklarını, ‘Ya Hak!’ diyerek hedef tahtasına fırlattı.

Okçuluk turnuvasının start almasının ardından çim sahada Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Turnuvası’nın başlama kurdelesi kesildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından güreş cazgırı Mustafa Sarı, güreşleri yönetti. Pehlivanlar er meydanına inmeden önce bir konuşma yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan’ın spor ve sporcu dostu bir şehir olduğuna dikkati çekti.

Elbistan’a bir güreş eğitim merkezi kazandıracaklarını belirten Başkan Gürbüz, “Elbistan, kadim bir şehir. Gelenekleri oluşmuş; tarihi ve mazisi büyük şereflerle dolu bir şehir. Biz atalarımızın bu şehirde başarmış olduklarını devraldık ve inşallah daha da ileri taşımak için çaba göstereceğiz. Elbistan, sporu ve sporcuyu seven bir şehir. Uluslar arası bir organizasyona ev yapıyoruz. İran’dan, Gürcistan’dan ve Azerbaycan’dan gelen çok değerli sporcu kardeşlerimiz var. Biz, sporu ve sporcuyu seviyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de güreş festivalimizin devam etmesi ile ilgili bir çabamız olacak. İnşallah önümüzdeki yol güreş eğitim merkezimizin kendi sahasında bu festivali gerçekleştirmek için kolları sıvadık. Sizlerin de desteği ile Elbistan’ımıza bir güreş eğitim merkezi kazandıracağız. Bu organizasyonumuza sponsor olan herkese çok teşekkür ediyorum. Elbistan, o kadar değerli bir cevheri içinde barındırıyor ki; yeter ki fırsat ve imkan verin. Biz bunu inşallah küresel bir değer haline getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör Beye, Milletvekilimiz İmran Kılıç Beye ve AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mahir Ünal Beye bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Festivalimize katılan sporcularımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Güreş ağası Eyüp Ceren oldu

Sponsorlara plaket takdiminin ardından güreş ağalığı seçimi yapıldı. Güreş ağalığı için Elbistanlı 4 işadamı açık arttırmaya çıktı. 15 bin liradan başlayan güreş ağalığı arttırmasının 3.turunda 36 bin liraya kadar çıkan Cren Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ceren festivalin güreş ağası oldu. Ceren’e, ağalık kıyafeti, güreş cazgırı Mustafa Sarı tarafından giydirildi. Ceren’a, güreş ağalığı hançeri Türkiye Geleneksel Spor Dalları Asbaşkanı Şahin Hopur tarafından takdim edilirken, tespihi ise Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından verildi. Güreş ağası Eyüp Ceren, daha sonra Başkan Gürbüz ve Asbaşkan Hopur’la birlikte er meydanındaki izleyiciler ve güreşçileri selamladı.

Başpehlivanlık için 32 güreşçi yarıştı

Elbistanlıların büyük ilgi gösterdiği dev güreş festivali, minik ve yıldızlar, büyükler, teşvik küçük boy ve teşvik küçük boy kategorilerinde düzenlendi. Önceki dönemlerde önemli güreşçinin yetiştiği Elbistan’daki festivalin başpehlivanlığı için de 32 güreşçi yarıştı. Er meydanına ilk olarak minik ve yıldızlar, büyükler, teşvik küçük boy ve teşvik küçük boy kategorilerindeki güreşçiler çıktı. Rakiplerinin sırtını yerine getirmek için büyük çaba gösteren güreşçiler, hareketleri de büyük alkış aldı. Festivalin en heyecanlı bölümü ise, başpehlivan adaylarının er meydanına çıkması ile başladı. Başpehlivanlık için yarışacak 32 güreşçi, er meydanına davet edildi. Başpehlivan adayları, davul ve zurna eşliğinde peşrev çektikten sonra katılımcıları ve protokol üyelerini selamladı. Festivalin başpehlivanını ise ‘altın puan’ belirledi. Başpehlivanlık final karşılaşmasında Ömer Yavuz ile Muhammet Enes Bandırma er meydanına çıktı. Oldukça çekişmeli geçen güreşin normal süresi berabere bitti. Yönetmelik gereği ‘altın puan’ uygulaması devreye girdi. Rakibine karşı üstünlük sağlayan Muhammet Enes Bandırma, Elbistan 2. Uluslararası Şalvar Güreşi Festivali’nin başpehlivanı oldu.

Festival, dereceye giren güreşçilere ödüllerinin ve madalyalarının verilmesi ile son buldu.







































