Pazaryeri, branda kente döndü

Elbistan’da açık pazar esnafı, hem kendilerini hem de sattıkları meyve-sebzeleri, ilçeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklardan korumak için çareyi naylon branda ile kapatmakta buldu.

Kış mevsimi, yağan karla birlikte iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Geçen hafta sonundan itibaren iyice düşen sıcaklıklar, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklar, gece -19 dereceye kadar düşerken, gündüzleri de aynı soğuğun etkisi devam ediyor. Termometreler gündüz saatlerinde -6, -7’yi gösteriyor.

Elbistan’ı adeta buz kestiren bu soğuklardan en fazla etkilenen kesimlerin başında ise, açık havada çalışan vatandaşlar ve esnaflar geliyor. Haftanın 7 günü hizmet veren açık pazar esnafları da sabah erken saatlerde açtıkları tezgahlarında soğuktan korunmak için türlü yöntemler deniyor. Zaten soğuk olan havada güneş görmeyen bir mekanda iş yapmak zorunda olan pazar esnafı, tezgahlarında tenekelerde ya da sobalarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Ancak, bu çözüm de soğuğun etkisini azaltmada yeterli olmayınca, esnaflar çareyi tezgahlarını naylon branda ile kapatmakta buldu. Açık pazar esnafları, tezgahlarının dört bir tarafını ve üst kısmını kat kat naylon brandalarla kapatarak adeta çadır haline getirdi.

Sadece müşterilerin tezgaha girmesi için açıklık kalan naylon branda çevrili çadırlar sayesinde bir nebze de olsa soğuktan korunduklarını belirten pazar esnafı, "Hava çok soğuk. Geceleri -20 dereceyi görüyor. Burasının da üstü kapalı. Sabah tezgahımızı açtıktan sonra akşama kadar güneş yüzü göremiyoruz. Dışarısı soğuk ama burası daha da soğuk. Biz de hem kendimizi ısıtmak, hem de tezgahlarımızdaki meyve ve sebzelerin donmasını engellemek için böyle bir yöntem bulduk. Tezgahlarımızın etrafını naylon brandalarla kapladık. Çadır gibi oldu. Tam yeterli olmasa da soğuğu kırıyor. Bazen de soba yakıyoruz. Boş tenekeleri de soba niyetine kullanıyoruz” şeklinde konuştular.

Isınmak için meyve kasası ya da odun kullandıklarını belirten esnaflar, “Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgah açmaya mecburuz. Akşama kadar buradayız. Gece çok soğuk oluyor. Bu da ürünlerin donmasına neden olabilir. Bu sayede ürünlerimiz donar mı endişesi duymuyoruz” ifadelerini kullandılar.



