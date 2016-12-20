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Pazaryeri, branda kente döndü

Elbistan’da açık pazar esnafı, hem kendilerini hem de sattıkları meyve-sebzeleri, ilçeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklardan korumak için çareyi naylon branda ile kapatmakta buldu.

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Pazaryeri, branda kente döndü

Elbistan’da açık pazar esnafı, hem kendilerini hem de sattıkları meyve-sebzeleri, ilçeyi etkisi altına alan dondurucu soğuklardan korumak için çareyi naylon branda ile kapatmakta buldu.

Kış mevsimi, yağan karla birlikte iyiden iyiye kendisini göstermeye başladı. Geçen hafta sonundan itibaren iyice düşen sıcaklıklar, ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Sıcaklıklar, gece -19 dereceye kadar düşerken, gündüzleri de aynı soğuğun etkisi devam ediyor. Termometreler gündüz saatlerinde -6, -7’yi gösteriyor.

Elbistan’ı adeta buz kestiren bu soğuklardan en fazla etkilenen kesimlerin başında ise, açık havada çalışan vatandaşlar ve esnaflar geliyor. Haftanın 7 günü hizmet veren açık pazar esnafları da sabah erken saatlerde açtıkları tezgahlarında soğuktan korunmak için türlü yöntemler deniyor. Zaten soğuk olan havada güneş görmeyen bir mekanda iş yapmak zorunda olan pazar esnafı, tezgahlarında tenekelerde ya da sobalarda ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Ancak, bu çözüm de soğuğun etkisini azaltmada yeterli olmayınca, esnaflar çareyi tezgahlarını naylon branda ile kapatmakta buldu. Açık pazar esnafları, tezgahlarının dört bir tarafını ve üst kısmını kat kat naylon brandalarla kapatarak adeta çadır haline getirdi.

Sadece müşterilerin tezgaha girmesi için açıklık kalan naylon branda çevrili çadırlar sayesinde bir nebze de olsa soğuktan korunduklarını belirten pazar esnafı, "Hava çok soğuk. Geceleri -20 dereceyi görüyor. Burasının da üstü kapalı. Sabah tezgahımızı açtıktan sonra akşama kadar güneş yüzü göremiyoruz. Dışarısı soğuk ama burası daha da soğuk. Biz de hem kendimizi ısıtmak, hem de tezgahlarımızdaki meyve ve sebzelerin donmasını engellemek için böyle bir yöntem bulduk. Tezgahlarımızın etrafını naylon brandalarla kapladık. Çadır gibi oldu. Tam yeterli olmasa da soğuğu kırıyor. Bazen de soba yakıyoruz. Boş tenekeleri de soba niyetine kullanıyoruz” şeklinde konuştular.

Isınmak için meyve kasası ya da odun kullandıklarını belirten esnaflar, “Ne kadar soğukta olsa ekmek parası için pazara tezgah açmaya mecburuz. Akşama kadar buradayız. Gece çok soğuk oluyor. Bu da ürünlerin donmasına neden olabilir. Bu sayede ürünlerimiz donar mı endişesi duymuyoruz” ifadelerini kullandılar.

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HALİT 2 gün önce

Termik santralledeki o kadar sıcak su topraga karışıyor şurda esnafın eli ayağı donuyor.verin elbistana dağıtın suyu ya en azından hava kirliliği iner.

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ALİ 2 gün önce

PAZAR YERİ İÇİN ARTIK BİR ÇARE BULSALAR.İLKBAHAR AYLARINDA TOZ TOPRAK, RÜZGAR GİRİYOR.KIŞIN İSE ÇOK SOGUK VE BU SOGUK UN YANI SIRA ESNAFLAR BUNUN İÇİN ÇADIR ÇEKEREK MEYVE SEBZEYİ KORUMAK İÇİN İÇİNE ÜSTELİK BİRDE SOPA KURUYORLAR YANİ BUNUN İÇİN ARTIK BİR ÇARE BULSALAR.

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ileri görüşlü 2 gün önce

Paksoyun eseri . . .

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Paksoycu 2 gün önce

İleri görüşlü vatandaş...
Paksoy orayı rant kapısına döndürmediği için mi onun eseri?
Kim yaparsa yapsın hangi görüşten olursa olsun yapılan memlekete yapılıyor...
Geri görüşlü olmayalım

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Fâni Bir Kul 2 gün önce

Yapım aşamasında halı sahalarda kısın yapıldığı gibi branda çekme sisteminin yapılması hiç kimsenin aklına gelmedi mi acaba.Tüm pazarcı esnafı toplanıp pazar başkanından paarın çevresine branda çekme işini konuşması lazım.En azından biraz da olsa faydası olur.

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Www 2 gün önce

Sen elbistandan bahsediyon burnunun dibindeki cogulhana veriyormuki buraya bekliyon

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Fenasi kerim 1 gün önce

Kolay gelsin zor sogukta

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Serkan 1 gün önce

Syn belediye pazarın etrafını kapatsa ne olur halk vatandaş soba dumanı altında alısveris mi yapsın pazarın ustüde kapalı ki dunan altı tandır a dönmüştür utanç verici ustanın da dedigi gibi santralden akan sıcak su bosa akmasın syn paksoy yaptı suanki belediye geliştirsin

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