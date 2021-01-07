Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan alınan bilgilere göre depremin saat 08.32 olarak tespit edildi. Merkez üssü ilçeye bağlı Göynük mevkii olan deprem, yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Depremde, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.
Pazarcık’ta deprem
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
07 Ocak 2021 Perşembe 09:32
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Anahtar Kelimeler:Pazarcık’ta Deprem
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