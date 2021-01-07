Pazarcık’ta deprem

Kandilli Rasathanesi ve AFAD’dan alınan bilgilere göre depremin saat 08.32 olarak tespit edildi. Merkez üssü ilçeye bağlı Göynük mevkii olan deprem, yerin 5 kilometre altında meydana geldi. Depremde, herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.