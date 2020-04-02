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Pazar yerlerine ikinci koronavirüs tedbiri

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerleri için yeni uygulamaları hayata geçirdi.

Pazar yerlerine ikinci koronavirüs tedbiri
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İçişleri Bakanlığı, ek tedbirleri içeren bir genelge ile Çin'de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla il, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde tedbirler geliştirilerek uygulanılmasını istedi.

Tedbirlere göre, pazar yeri alanına kontrollü giriş çıkış yapılacak, giriş çıkış dışındaki alanlar demir bariyerle kapatılacak. Pazar yerine giriş ve çıkışlar aynı yerden yapılmayacak. Tezgah araları en az 3 metre olacak. Pazar yerine esnaf sayısının en fazla 2 katı vatandaş alınacak


Yerel Manşetler
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