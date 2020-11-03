Pazar yerleri için yeni Covid-19 tedbirleri alındı

Vali Vekili Mahmut Hersanlıoğlu başkanlığında toplanan Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pazar yerlerinde satış yapacak pazarcı esnafının ağız ve burnu kapatacak şekilde maske kullanmasını, pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtalar araları 3 metre olacak şekilde yerleştirilmesini, pazar yerlerindeki satıcılar ve müşteriler dahil kişi sayısı her 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde veya tezgah sayısının iki katı kadar müşteriyle sınırlandırılmasını ve hesaplama yapılarak pazar yerinin kapasitesinin girişlere asılarak ilan edilmesi başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uyulmasını kararlaştırdı.

Bu noktada denetimlerin arttırılarak akşam saatlerinde oluşan yoğunluğun önüne geçilmesi amacıyla pazar yerlerinde görevli zabıta tarafından sabah fiyat denetimlerinin yapılarak akşam saatlerinde de aynı fiyatın geçerli olması sağlanacak.

Alınan idari tedbirlere uymayanlara karşı 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği idari işlem yapılacak.