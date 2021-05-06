Pazar yerleri 8 ve 15 Mayıs’ta açık olacak

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, tam kapanma nedeniyle faaliyetlerine ara verilen pazar yerlerinin, 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde açık olacağını dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı’nın pazar yerlerinin açılmasına ilişkin olarak yayımladığı genelge doğrultusunda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir başkanlığında toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Demir, tam kapanma döneminde pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Güneşli Mahallesi’ndeki açık pazar alanı ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki pazar alanının sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı ile sınırlı kalmak kaydıyla açılacağını ifade eden Kaymakam Demir, vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verileceğini söyledi.

8 ve 15 Mayıs 2021 Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda çiftçiler ve yetiştiricilerin de kendi ürününü satmasına izin verileceğini anlatan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir,

“İçişleri Bakanlığımız, pazar yerlerinin açılmasıyla ilgili bir genelge yayımladı. Biz de tam kapanma döneminde hangi günler açılması noktasında sektör temsilcileri ve kamu kurumlarımızın idarecileri ile bir toplantı düzenledik. Bu toplantı sonucunda Cumartesi gününe denk gelen 8-15 Mayıs tarihlerinde Güneşli Mahallesi ve Yunus Emre Mahallesi’ndeki pazar alanlarının açılmasını kararlaştırdık” dedi.

Pazar yerlerinde yoğunluk oluşmaması için tüm birimlerin gerekli hassasiyeti göstereceğini vurgulayan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, “Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanmaması için tüm tedbirleri alacağız. Pazar yerlerine giriş çıkışları kontrollü olarak sağlanacak. Görevlendirilen personeller, pazar yerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirleri alacak ve içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri girişine geçici olarak izin vermeyecek. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetleri olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetleri eksiksiz yerine getirilecek” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Kaymakam Demir, “Elbistanlı hemşerilerimiz de pazarların açık olacağı bugünlerde alışveriş yaparken mutlaka tedbirli olsunlar. Maske, mesafe ve hijyen kurallarından taviz vermeyelim. İlçemizde vaka sayıları düşüş eğilimine girdi. Bu tabloyu tersine çevirmemek için azami gayret gösterelim” şeklinde konuştu.