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Pazar yangınının ardından zarar tespiti yapıldı

Elbistan’da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan açık Pazar alanında gece saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 tezgahın küle döndüğü yangının verdiği hasar, hava aydınlanınca daha açık bir şekilde ortaya çıktı.

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Pazar yangınının ardından zarar tespiti yapıldı

            Elbistan’da Adnan Menderes Bulvarı üzerinde yer alan açık Pazar alanında gece saatlerinde çıkan ve yaklaşık 20 tezgahın küle döndüğü yangının verdiği hasar, hava aydınlanınca daha açık bir şekilde ortaya çıktı. Yangının etkisini gösterdiği alanda zarar tespit çalışmaları başladı.

            Gece saatlerinde gıda maddelerinin satıldığı alanda başlayan ve naylon branda ve tahtalar nedeniyle kısa zamanda büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürülebildi. Pazar kapılarının kilitli olması nedeniyle iş makineleri tarafından duvarı yıkılan Pazar alanına itfaiye ekipleri güçlükle müdahalede bulundu.

            Mutfak tüplerinin ısınarak patlaması sonucunda yangın kısa sürede genişlerken, yangında yaklaşık 20 tezgâh küle döndü.

            Sabahın ilk ışıkları ile birlikte satış yaptıkları alana gelen Pazar esnafı ise, ürünlerinin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadılar. Polis tarafından emniyet şeridi ile yangının sıçramadığı alandan ayrılan bölgede, zarar tespiti için çalışma başlatıldı.

            Pazar esnafları, mallarının yanarak kül olmasına üzülürken, yangının insanların yoğun olarak bulunduğu saatlere denk gelmemesine ise teselli olduklarını ifade ettiler.

            İtfaiye ve polis tarafından yapılan ilk incelemelerde yangının elektrik kontağından dolayı çıktığı düşünülürken, Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan detaylı incelemeler sürüyor. 

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